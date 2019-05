Merkelová varovala pred nárastom populizmu v Európe

Nemecká kancelárka Angela Merkelová hovorí s novinármi počas príchodu na summit EÚ v Bruseli 28. mája 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 28. mája (TASR) - Nemecká kancelárka Angela Merkelová sa domnieva, že pokiaľ ide o nacionalistické hnutia v Európe, Nemecko musí byť oveľa ostražitejšie než iné krajiny vzhľadom na svoju nacistickú minulosť.V rozhovore s novinárkou Christiane Amanpourovou z americkej spravodajskej televíznej stanice CNN, ktorý bol zverejnený v utorok, Merkelová povedala, že Nemecko musí čeliť populistom, ktorí nachádzajú v krajine podporu tzv. hlavného prúdu, a tiež "". Podľa Merkelovej musia mladým ľuďom v Nemecku povedať, čo "".Na margo populistických strán v Európe, povzbudených voľbami do Európskeho parlamentu (EP), Merkelová uviedla: "."Merkelová počas pondelkového rozhovoru v Berlíne, deň po eurovoľbách, taktiež odsúdila nárast antisemitizmu v krajine. V tejto súvislosti uviedla, že Nemecko "".Vládny splnomocnenec pre boj proti antisemitizmu Felix Klein v sobotu povedal, že židom nemôže odporučiť, aby". Na Kleinové slová vzápätí so zdesením reagoval izraelský prezident Reuven Rivlin, ako aj ďalší predstavitelia židovskej obce.Merkelová v tejto súvislosti odsúdila skutočnosť, že "". Pripustila, že Nemecko "".Nemecké ministerstvo vnútra tento mesiac vydalo správu, v ktorej uviedlo, že vlani v Nemecku stúpol počet xenofóbnych a antisemitských nenávistných zločinov o takmer 20 percent oproti predchádzajúcemu roku aj napriek poklesu politicky motivovaných trestných činov.Na margo nárastu nacionalizmu a rasizmu v celej Európe Merkelová povedala, že to je dôvod,".Kancelárka dodala, že dnes je ťažšie presvedčiť ľudí o chybách z minulosti, ale i tak "".Merkelová, ktorá je nemeckou kancelárkou posledných 13 rokov, oznámila, že už nebude kandidovať na žiadnu politickú funkciu po skončení svojho aktuálneho funkčného obdobia v roku 2021.