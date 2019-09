Merkelová: Vláda nemá prečo obnoviť vývoz zbraní do Saudskej Arábie

Nemecká kancelárka Angela Merkelová, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 17. septembra (TASR) - Nemecká kancelárka Angela Merkelová v súčasnosti nevidí žiadne dôvody pre zrušenie dávnejšieho rozhodnutia svojej vlády zastaviť vývoz zbraní do Saudskej Arábie. Odpovedala tak v utorok v Berlíne na otázku, či podporuje predĺženie tohto opatrenia, ktorého platnosť vyprší o niekoľko dní, informovala tlačová agentúra DPA.povedala Merkelová, stojaca na čele vládnej Kresťanskodemokratickej únie Nemecka (CDU).Hovorca CDU pre zahraničnopolitické otázky Jürgen Hardt predtým vyhlásil, že Nemecko by malo prehodnotiť svoj zákaz vývozu zbraní do Saudskej Arábie. Vyjadril sa tak v súvislosti s útokmi dronmi na saudskoarabské ropné zariadenia z uplynulej soboty, ku ktorým sa hlásia jemenskí povstalci podporovaní Iránom, regionálnym rivalom Saudskej Arábie.Nemecké vládne strany ešte v marci 2017 zaradili do svojej koaličnej zmluvy zastavenie vývozu zbraní do krajín, ktoré sapodieľajú na vojne v Jemene, podľa DPA si však. Úplné zastavenie vývozu do Saudskej Arábie nasledovalo v novembri 2018 po zavraždení saudskoarabského novinára Džamála Chášukdžího na saudskoarabskom generálnom konzuláte v Istanbule. V marci tohto roka bolo toto opatrenie predĺžené o šesť mesiacov a o jeho ďalšom osude sa má rozhodnúť do 30. septembra.Merkelová v utorok poukázala aj na potrebu politického riešenia sporu s Iránom a zdržanlivosti, pokiaľ ide o najnovšiu eskaláciu v regióne Perzského zálivu:Šéfka nemeckej vlády to povedala po rozhovore s jordánskym kráľom Abdalláhom II. v súvislosti so spomínanými útokmi na ropné zariadenia v Saudskej Arábii.