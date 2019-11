Merkelová vyzvala EÚ na spoločný prístup k účasti Číny na 5G sieti

Nemecká kancelárka Angela Merkelová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 27. novembra (TASR) - Nemecká kancelárka Angela Merkelová vyzvala v stredu európske krajiny, aby sa zamerali na spoločný prístup k Číne a možné zapojenie jej firiem do budovania mobilnej siete novej generácie 5G.povedala poslancom nemeckého parlamentu.povedala Merkelová a dodala, že Nemecko a Francúzsko sa tiež musia pokúsiť dohodnúť na spoločnom prístupe.Koncom minulého týždňa Merkelová uviedla, že Nemecko by nemalo hneď od začiatku vylučovať žiadne spoločnosti zo zmlúv na vybudovanie svojej mobilnej siete 5G. Niektorí poslanci z jej vládnej Kresťanskodemokratickej únie (CDU) pritom požadujú, aby bol čínsky technologický gigant Huawei vylúčený z dodávok zariadení pre siete 5G. Dôvodom sú jeho tesné väzby na vládu v Pekingu. USA opakovane varovali svojich spojencov, že Čína by mohla využívať zariadenia Huawei na špionáž.Aj Francúzsko v pondelok (25. 11.) oznámilo, že nebude nasledovať USA a nevylúči čínsku spoločnosť Huawei z dodávok zariadení pre 5G siete. Ale vláda si ponechá právomoc posúdiť všetkých výrobcov zariadení z hľadiska akejkoľvek potenciálnej bezpečnostnej hrozby.