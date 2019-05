Merkelová zdôraznila reštriktívny postoj k dodávkam zbraní do Sahelu

Nemecká kancelárka Angela Merkelová. Archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Ouagadougou 2. mája (TASR) - Nemecko si stojí za reštriktívnym prístupom k dodávaniu zbraní do afrického regiónu Sahel. Kancelárka Angela Merkelová, ktorá je na trojdňovej ceste po štátoch západnej Afriky, to vo štvrtok vyhlásila v hlavnom meste Burkiny Faso, Ouagadougou.Podľa jej slov, ktoré cituje tlačová agentúra DPA, existuje riziko, že zbrane, poskytnutých africkým krajinám na boj proti terorizmu, by sa mohli zmocniť teroristi. Merkelová však uznala, že armády demokratických štátov Afriky by nemali byť horšie vyzbrojené ako tamojšie milície a teroristické skupiny.Kancelárka zdôraznila, že najväčším problémom v tomto kontexte je kríza v Líbyi, kde je potrebné politické riešenie. Nemecko hodlá intenzívne pracovať v rámci Európskej únie na jednotnom stanovisku k otázke Líbye, povedala Merkelová a dodala, že riešenie krízy si vyžaduje aj prispenie od Africkej únie (AÚ).Merkelová sa v stredu v Burkine Faso stretla s lídrami piatich členských štátov skupiny G5 Sahel - Burkiny Faso, Čadu, Mali, Mauritánie a Nigeru.Kancelárka ešte v priebehu štvrtka navštívi mesto Gao v Mali, kde sa nachádza posádka 850 nemeckých vojakov, ktorých tam Berlín vyslal v rámci misie MINUSMA. Odtiaľ Merkelová odcestuje do Niameyu, hlavného mesta Nigeru.Merkelová oznámila, že Nemecko poskytne približne desať miliónov eur na podporu Burkiny Faso, konkrétne na rozšírenie polície a vojenskej polície. EÚ a Nemecko kladú mimoriadny dôraz na zlepšenie situácie v západnej Afrike, keďže tamojšie konflikty a chudoba sú hlavnými hnacími silami migrácie do Európy.