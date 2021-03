Merkelovej CDU stratila podporu vo voľbách, zrejme utrpela porážku v dvoch spolkových krajinách

Znova uspeli Zelení

Náročný test pre CDU

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

14.3.2021 (Webnoviny.sk) - Nemecká Kresťanskodemokratická únia (CDU) kancelárky Angely Merkelovej podľa všetkého utrpela v krajinských voľbách v Bádensku-Württembersku a Porýní-Falcku porážku. Projekcie výsledkov po skončení hlasovania naznačujú, že stredopravá CDU nedokázala poraziť ľavicovejšie strany a ich obľúbených krajinských premiérov.Podľa projekcií vysielateľov ARD a ZDF, ktoré sa zakladajú na exit polloch a čiastočne zrátaných výsledkoch, by na prvých miestach v oboch krajinách mali skončiť strany ich terajších premiérov s náskokom sedem až deväť percentuálnych bodov pred CDU. V Bádensku-Württembersku tak znova uspeli Zelení a v Porýní-Falcku Sociálnodemokratická strana Nemecka (SPD) V prvej spomenutej spolkovej krajine projekcie pripisujú CDU zhruba 23% hlasov a v druhej 26%, To by boli najhoršie výsledky strany od druhej svetovej vojny v oboch spolkových krajinách.Podporu voličov podľa všetkého stratila aj krajne pravicová strana Alternatíva pre Nemecko (AfD) , ktorá by mohla mať okolo 10% hlasov.Hlasovanie v Bádensku-Württembersku a Porýní-Falcku, ktoré odštartovalo volebný rok v Nemecku, je vnímané ako náročný test pre CDU pred nadchádzajúcimi parlamentnými voľbami, ktoré rozhodnú o jej nástupcovi. Rok sa pre vládny dvojblok, v ktorom je CSU s Kresťansko-sociálnou úniou Bavorska (CSU), nezačal dobre.V Nemecku panuje nespokojnosť s pomalým štartom očkovania proti koronavírusu a pandemickými reštrikciami a strany čelia aj obvineniam voči dvom poslancom z profitovania z obstarávania rúšok.Tohtoročný volebný maratón v Nemecku zahŕňa dovedna šesť krajinských volieb. Vyvrcholí 26. septembra parlamentnými voľbami.