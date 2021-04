Merkelovú by v kresle mohol vystriedať Söder, podľa prieskumov je favoritom CDU/CSU

V prieskumoch vedie Söder

Laschet prieskumy zľahčuje

16.4.2021 (Webnoviny.sk) - Bavorský premiér Markus Söder je podľa nových prieskumov verejnej mienky favoritom na kandidáta na kancelára za stredopravý blok súčasnej nemeckej kancelárky Angely Merkelovej. Líder Kresťansko-sociálnej únie Bavorska (CSU) má podľa nich väčšiu podporu ako nový líder Kresťanskodemokratickej únie Nemecka (CDU) , väčšej sesterskej strany CSU, Armin Laschet.Laschet, predseda vlády spolkovej krajiny Severné Porýnie-Vestfálsko, svoju kandidatúru na kancelára opiera o líderstvo CDU. Söder sa zase opiera o priaznivé čísla v prieskumoch verejnej mienky.Podľa prieskumu, ktorý tento týždeň pre televíziu ARD vykonala agentúra Infratest dimap, 44 percent Nemcov, a 72 percent voličov bloku CDU/CSU vyslovilo podporu Söderovi. Naopak, Lascheta preferovalo 15 percent Nemcov a 17 percent voličov CDU/CSU.Prieskum, ktorý pre denník Bild vykonal inštitút INSA, zase naznačuje, že Laschet má ako kandidát bloku 27-percentnú podporu, zatiaľ čo Söder má 38 percent.Laschet zľahčil dôležitosť prieskumov s tým, že voľby sa budú konať o niekoľko mesiacov a on už v minulosti v krajinských voľbách prekonal slabé čísla.Po stretnutí spoločnej parlamentnej skupiny v Berlíne politici uviedli, že rokovania o kandidatúre boli produktívne a dúfajú, že rozhodnutie padne do konca týždňa. V piatok ráno však podľa agentúry AP nič nenaznačovalo tomu, že by sa blížilo akékoľvek oznámenie.Parlamentné voľby, ktoré rozhodnú o nástupcovi Merkelovej, sa budú v Nemecku konať 26. septembra.