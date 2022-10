Mešár zažiaril pri debute v OHL, Černák nedohral zápas NHL a ďalší dvaja Slováci bodovali v AHL (video)

Asistencie Studeniča a Pospíšila

Stamkos je najlepším strelcom NHL





22.10.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenský hokejový reprezentant Filip Mešár zaznamenal pri svojej premiére v drese tímu Kitchener Rangers kanadskej juniorskej OHL štyri body za gól a tri asistencie, pomohol nimi k piatkovému víťazstvu 7:2 nad Sudbury a vyhlásili ho za druhú hviezdu duelu.Slovenskí útočníci Marián Studenič Martin Pospíšil si pripísali po asistencii v zápasoch AHL , obranca Erik Černák Tampy Bay Lightning nedohral súboj zámorskej NHL proti Floride Panthers (3:2 po predĺžení).Mešár si pri debute v OHL pripísal na konto aj plusový bod, dve strely na bránku a dve trestné minúty za podrazenie. Nastúpil aj proti krajanovi Jakubovi Chromiakovi , ktorý pri prehre Sudbury nazbieral dva mínusové body.Studenič prispel asistenciou k víťazstvu Texasu 2:0 nad Iowou, prezentoval sa aj jednou strelou na bránku. Pospíšilova prihrávka nezabránila prehre Calgary 2:6 s Coloradom, zaznamenal aj dva mínusové body a tri strelecké pokusy.Černák odišiel do šatne asi tri minúty pred koncom tretej tretiny zápasu na ľade Panthers, v ktorom odohral 21:49 min. Na predĺženie sa vrátil na striedačku, ale do hry už nezasiahol.Podľa Chrisa Krenna z oficiálneho webu Lightning bude klub informovať o stave Slováka v sobotu. Dvojnásobný víťaz Stanleyho pohára si vo svojom piatom dueli sezóny 2022/2023 pripísal aj mínusový bod, dve trestné minúty, jeden blok a až sedem bodyčekov, najviac zo všetkých hráčov. Do bodovania sa zatiaľ nezapísal.O druhom triumfe "bleskov" v ročníku rozhodol v predĺžení Brayden Point svojím druhým gólom v zápase. "Potrebovali sme, aby zabrali aj ďalší hráči, väčšinu našich gólov doposiaľ strieľal jeden muž. Viacerí musíme zbierať body, za to nás platia," povedal Point, citoval ho oficiálny web NHL.Kapitán Steven Stamkos skóroval aj v piatom dueli sezóny a so siedmimi gólmi je najlepší strelec súťaže. S deviatimi bodmi mu patrí štvrté miesto v ligovej produktivite. Tampa zaznamenala 7 z doterajších 14 gólov v piatich stretnutiach v presilových hrách.