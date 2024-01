Mesežnikov: Danko s Ficom chcú stopnúť financie pre Globsec, pred svetovými lídrami by ťažko obhajovali proruské postoje

Nie je to prekvapenie

Mimoriadne prestížna akcia

Otázny je názor Pellegriniho

Globsec a Tatra Summit zviditeľňujú Slovensko

Financovanie je dostatočne diverzifikované

24.1.2024 (SITA.sk) - Vládne strany Smer-SD Slovenská národná strana (SNS) chcú stopnúť akúkoľvek finančnú podporu zo strany štátu pre medzinárodnú bezpečnostnú konferenciu Globsec Konferencia pritiahla za posledných 18 rokov na Slovensko svetové politické špičky vrátane mnohých prezidentov, predsedov vlád, ako aj pápeža. Zúčastňovali sa na nej aj všetci slovenskí prezidenti a premiéri vrátane Roberta Fica.Fico spolu s predsedom SNS Andrejom Dankom teraz tvrdia, že Globsec už od vlády nedostane ani euro. Politológa a riaditeľa Inštitútu pre verejné otázky Grigorija Mesežnikova to neprekvapuje.„Nie je prekvapením, že vláda, ktorá sa síce formálne hlási ku všetkým našim záväzkov, ale v skutočnosti nedrží západnú zahraničnopolitickú líniu a je proruská, nebude podporovať túto konferenciu. Určite to však nezastaví jej konanie, Globsec sa zrejme prispô í situácii a nepochybujem o tom, že nájde dostatok finančných prostriedkov z iných zdrojov," povedal pre agentúru SITA Mesežnikov, ktorý sa na Globsecu zúčastňuje od samého začiatku.Je presvedčený, že takýto krok Ficovej vlády platformu na diskusiu o smerovaní sveta nezastaví. „Oni chcú zrejme obrániť samých seba pred nezávislou analýzou ich zahraničnej politiky. Asi by ťažko účinkovali na ďalšom Globsecu so svojou proruskou pozíciou," myslí si Mesežnikov.Politológ zdôrazňuje, že Globsec je druhá najvýznamnejšia konferencia v Európe po mníchovskej a určite je najvýznamnejšia v celej strednej Európe. Pre Slovensko to je mimoriadne prestížna akcia, na ktorej sa zúčastňovali kľúčoví svetoví hráči.Predseda SNS Andrej Danko už o zastavenie financovania Globsecu požiadal na koaličnej rade a avizoval, že ak s návrhom neuspeje, jeho strana navrhne uznesenie na pôde parlamentu.„Je prirodzenou ambíciou SNS, aby sa tretí sektor obmedzil vo financiách. Je prirodzené a podľa mňa aj žiaduce, aby inštitúcie ako Globsec nemali od štátu ani euro. Globsec je občianske združenie, ktoré nás stojí státisíce len na priamej podpore," vyjadril sa Danko.Predseda Smeru-SD Robert Fico sa pridáva na stranu Danka a tvrdí, že vláda podporu Globsecu zastaví. „Peniaze, ktoré mali ísť zo štátneho rozpočtu na Globsec, pôjdu na podporu niečoho iného,“ povedal Fico v decembri 2023.Ešte pred pár rokmi však tvrdil niečo úplne iné. Pravidelne sa na konferencii zúčastňoval a v roku 2012 sa napríklad vyjadril, že Globsec je „veľký diplomatický úspech Slovenskej republiky".Otázne je zatiaľ stanovisko tretej koaličnej strany Hlas-SD , keďže Danko vo vysielaní dezinformačného média Infovojna konštatoval, že líder Hlasu-SD Peter Pellegrini na koaličnej rade povedal, že „Globsec je dobrá inštitúcia". Hovorkyňa Hlasu-SD Patrícia Medveď Macíková na otázky agentúry SITA k podpore Globsecu nereagovala.Politológ Grigorij Mesežnikov hovorí, že Pellegrini je súčasťou vládnej koalície, reálne však politiku neovplyvňuje, respektíve sa pridáva k ostatným koaličným stranám.„Pellegriniho zámerom je aspoň do prezidentských volieb vytvoriť nejaké zdanie vyvažovania a obrusovania hrán vo vnútri vládnej koalície, ale myslím si, že sa mu to nepodarí. Možno bude hrať takéto hry, ale málokto im uverí. Keď už sa dal do 'diablových služieb', musí byť s nimi až do konca," povedal.Každoročné konferencie Globsec a Tatra Summit zviditeľňovali Slovensko v zahraničí a informovali o nich najdôležitejšie tlačové agentúry sveta, čo posilňovalo znalosť a atraktívnosť Slovenska aj ako turistickej destinácie. Zakladateľ ministerstva cestovného ruchu - Dankova SNS - však chce, paradoxne, prestížnu slovenskú medzinárodnú značku zrušiť.Riaditeľka komunikácie a marketingu Globsecu Henrieta Kunová zaslala agentúre SITA stanovisko, v ktorom sa uvádza, že konferencia v Bratislave je už v súčasnosti jedna z najväčších svetových medzinárodných konferencií, na ktorej vystúpil francúzsky prezident Emmanuel Macron , pápež František či britský premiér David Cameron Na pôde Globsecu sa stretli grécky a turecký minister zahraničných vecí počas ich vzájomnej diplomatickej krízy.Za 18 rokov existencie priniesla na Slovensko stovky zahraničných delegácií z viac ako 80 krajín sveta vrátane Indie, Južnej Kórey, Spojených arabských emirátov, Jordánska a ďalších a stal sa dôležitou súčasťou medzinárodného imidžu Slovenska a buduje pozitívnu reputáciu krajiny.„Posledných 18 rokov Globsec spolupracoval so všetkými slovenskými vládami naprieč politickým spektrom, čo zdôrazňuje naše presvedčenie, že medzinárodná a bezpečnostná politika presahuje stranícke línie. Sme naďalej odhodlaní konštruktívne spolupracovať s akoukoľvek vládou, ktorá podporuje zotrvanie Slovenska v európskych a transatlantických štruktúrach a prihlásila sa k európskym demokratickým hodnotám," uviedla Kunová a dodala, že tieto hodnoty sú aj základnými princípmi programového vyhlásenia vlády na roky 2023 – 2027.O svoju budúcnosť sa Globsec neobáva. „Financovanie Globsecu je dostatočne diverzifikované, v súčasnosti máme viac ako 80 partnerov zo súkromného sektora a ďalších inštitucionálnych donorov. Finančná podpora štátu sa striktne viaže na organizačné náklady podujatia. Aj keď je významná, nepredstavuje viac ako 10 percent ročného rozpočtu celej organizácie," podčiarkla Kunová.