Mesežnikov: Hlasovanie hnutia Sme rodina proti spoločným koaličným rozhodnutiam neveští nič dobré

Koalícii pomohli nezaradení

Má Sme rodina zostať v koalícii?

15.12.2021 (Webnoviny.sk) - Treba sa zamyslieť, čo táto štvorkoalícia predstavuje a čo ju spája. Prečo je tolerovaný partner Sme rodina, ktorý s koalíciou nie je stotožnený, a ako je možné, že využíva výhody prameniace z členstva v koalícii a zároveň ju nepodporuje v kľúčových veciach.Pre agentúru SITA sa takto vyjadril politológ Grigorij Mesežnikov, keď reagoval na utorkové schvaľovanie dvoch reformných zákonov v parlamente, ktoré sa týkali nemocníc národných parkov . Zákony prešli tesnou väčšinou bez hlasov poslancov vládneho hnutia Sme rodina.„Ak máme koalíciu, súčasťou ktorej je strana, ktorá nesúhlasí so spoločnými rozhodnutiami, dokonca hlasuje proti, nič dobrého to neveští. Zvyšok koalície môže teraz oslavovať, lebo to vyšlo,“ povedal Mesežnikov.Pri reforme nemocníc a národných parkov pomohli koalícii dvaja nezaradení poslanci, ktorí v minulosti boli súčasťou koaličnej strany Za ľudí.Dnes je poslanec Miroslav Kollár šéfom mimoparlamentnej strany Spolu a poslanec Tomáš Valášek je v Progresívnom Slovensku. Pri reforme národných parkov sa prezentovalo v parlamente 76 poslancov a 75 za ňu hlasovalo. Ostatní poslanci z opozície a zo Sme rodina vytiahli hlasovacie karty.Ak by bol vytiahol hlasovaciu kartu aj exminister pôdohospodárstva a poslanec Ján Mičovský (OĽaNO), ktorý hlasoval proti reforme, parlament by nebol uznášaniaschopný a reforma by sa zrejme nebola schválila.„Je to ponechanie osudu reforiem na situáciu v národnej rade pri hlasovaní. Je dôležité, aby sa vždy zohľadňovalo, či sú prítomní opoziční poslanci, a ako sa budú prezentovať,“ priblížil politológ. Aj keď sa podľa neho schválili dôležité zákony bez hnutia Sme rodina, je otázkou, nakoľko je takýto stav udržateľný.Sme rodina dlhodobo kritizovala reformu nemocníc. Jej predseda Boris Kollár navštevoval regionálne nemocnice a vyjadroval sa, že ak by sa zrušili, tak by ho zbili palicami. V prípade reformy národných parkov sa postavil na stranu lesníkov, nie ochranárov.Otázka je, či má Sme rodina zostať v koalícii, ak kľúčové zákony prešli bez jej súhlasu. Keby bola podľa Mesežnikova štandardná situácia, takáto strana by z koalície už dávno odišla. Nevie si predstaviť, že by sa niečo podobné bez následkov udialo v čase, keď bol premiérom Mikuláš Dzurinda alebo Iveta Radičová.