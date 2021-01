Mesežnikov: Konflikt v ĽSNS súvisí s perspektívami, ktoré sa otvárajú v súvislosti s trestným stíhaním Kotlebu

Problém spôsobili stanovy

Prvý konflikt u kotlebovcov

20.1.2021 - Konflikt v strane Kotlebovci - Ľudová strana Naša Slovensko (ĽSNS) súvisí podľa politológa a prezidenta Inštitútu pre verejné otázky (IVO) Grigorija Mesežnikova s perspektívami, ktoré sa otvárajú v súvislosti s trestným stíhaním predsedu Mariana Kotlebu.Pre agentúru SITA to povedal s tým, že ak bude odsúdený, príde o poslanecký mandát a bude fyzicky odlúčený od strany.Pripravuje sa na to, a preto prišlo k zmenám, ktoré posilnili jeho pozíciu. Politológ takto zhodnotil fakt, že poslanci Národnej rady SR (NR SR) Milan Mazurek a Ondrej Ďurica a europoslanec Milan Uhrík končia v predsedníctve strany.Rozhodnutie zdôvodnili tým, že začiatkom mesiaca delegáti snemu strany odhlasovali zmenu stanov, ktorá mení spôsob fungovania predsedníctva, jeho štruktúru a dáva predsedovi strany prakticky všetky kompetencie.Podľa politológa už aj minimálne prepadnutie poslaneckého mandátu oslabí postavenie predsedu Mariana Kotlebu. „V konečnom dôsledku si myslím, že bude odsúdený. Ako predseda strany musí vypracovať nejakú stratégiu,” povedal s tým, že sa pripravuje na to, aby mal stranu stále pod kontrolou.Otázka podľa neho je, či je pre samotnú stranu dobré, aby líder strany sedel vo väzení nie ako bojovník za demokraciu, ale ako človek, čo porušil trestný zákon.Mesežnikov podotkol, že v ĽSNS ide o prvý takýto konflikt. Pár ľudí už odišlo, ale neboli takí výrazní ako Uhrík či Mazurek. Uhrík podľa neho patrí k tým slovenským europoslancom, ktorí sa angažujú aj na domácej scéne. V prípade Mazureka pripomenul, že získal množstvo preferenčných hlasov.Na otázku, či strane hrozí rozpad odpovedal, že „dnes je pravdepodobnosť nie nulová.” To záleží aj od toho, či sú v strane aj iné konflikty. V hodnotových otázkach totiž rozdiely necítiť. „Osobné vzťahy a súperenie o mocenské postavenie v strane je silný faktor,” podotkol.Samosudkyňa Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) Ružena Sabová 12. októbra 2020 v kauze šekov s extrémistickou symbolikou uznala predsedu politickej strany ĽSNS a poslanca parlamentu Mariana Kotlebu za vinného.Podľa verdiktu sa dopustil trestného činu založenia, podpory a propagácie hnutia smerujúceho k potlačeniu základných práv a slobôd. Za to mu uložila trest väzenia v dĺžke štyri roky a štyri mesiace. Verdikt zatiaľ nie je právoplatný. Keďže obžalovaný podal na mieste odvolanie, vec prejde v odvolacom konaní na Najvyšší súd SR.