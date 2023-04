Mesežnikov nie je prekvapený z prieskumu dôveryhodnosti politikov, okomentoval aj prvé miesto Krajniaka

22.4.2023 (SITA.sk) - Výsledky prieskumu, podľa ktorých sú všetci členovia vlády povereného premiéra Eduarda Hegera pre občanov viac nedôveryhodní ako dôveryhodní, nie je podľa politológa žiadnym prekvapením.Ako povedal pre agentúru SITA prezident Inštitútu pre verejné otázky Grigorij Mesežnikov , svedčí to o celkovom príbehu tejto vlády, ktorá mala veľký kredit, keď vznikla, no postupne začala strácať dôveryhodnosť v dôsledku problémov, ktoré ju sprevádzali. „Tento vládny kabinet nenaplnil očakávania mnohých občanov a prieskum to odráža," podotkol.Podľa prieskumu agentúry Focus , ktorý zverejnila televízia Markíza v diskusnej relácii Na telo, čelí najvyššej nedôvere ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová Za ľudí ), ktorej nedôveruje až 82 percent respondentov a dôveruje 15 percent.Najdôveryhodnejším členom vlády je minister práce Milan Krajniak Sme rodina ), ktorému dôveruje 30 percent opýtaných. Zároveň mu však nedôveruje 66 percent respondentov. Podľa Mesežnikova sa v prípade Krajniaka nedá povedať, že by jeho prvé miesto v tomto prieskume o niečom vypovedalo, keďže aj u neho je veľká prevaha nedôvery. „Rozdiel je aj v tom, že niektorí ministri tam pôsobia od začiatku volebného obdobia a iní len pár mesiacov,“ podotkol.