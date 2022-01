Mesežnikov: Odmietnutie návrhu obrannej dohody medzi Slovenskom a USA je politickou zlomyseľnosťou Generálnej prokuratúry

Za hranicou kompetencií

Pripomienky pred návštevou Ruska

5.1.2022 - "Odmietnutie návrhu obrannej dohody medzi Slovenskom a USA Generálnou prokuratúrou SR (GP SR) vnímam ako politickú zlomyseľnosť. Nevylučujem, že generálny prokurátor Maroš Žilinka pracuje na politickej profilácii," uviedol pre agentúru SITA politológ Grigorij Mesežnikov.Reagoval tak na 35 zásadných pripomienok, ktoré GP SR uplatnila v medzirezortnom pripomienkovom konaní k návrhu na uzavretie dohody o spolupráci v oblasti obrany medzi Vládou SR a vládou Spojených štátov amerických a ktorú navrhuje odmietnuť ako celok.„Chcem podotknúť, že tá zmluva je štandardná a partnerská zmluva medzi dvomi spojencami, medzi Slovenskom a Spojenými štátmi, neobsahuje nič, čo by zakladalo niečo, čo označuje pán generálny prokurátor. Mimochodom, navádza vo svojich výhradách aj na niečo, čo nie je vôbec predmetom tejto zmluvy, ako napríklad jadrové zbrane. Myslím si, že návrhom odmietnuť dohodu ako celok prekročil hranice svojej faktickej kompetencie, pretože je to otázka zahraničnej a obrannej politiky,“ povedal politológ.Podľa jeho slov ide o zmluvu, ktorú dojednáva Vláda SR a ktorú bude ratifikovať parlament.Funkcie Generálneho prokurátora sú jasne zadefinované. Predovšetkým dozerá na zákonnosť a ústavnosť v SR a na dodržiavanie ľudských práv. Podľa Mesežnikova vstupuje Maroš Žilinka do oblasti, ktorá nie je prioritnou oblasťou jeho záujmu.„Jeho kvalifikácia v zahraničnej politike sa zatiaľ neprejavila iným spôsobom než, a to tiež v nepriamej podobe, keď sa zúčastnil na eurázijskej konferencii generálnych prokurátorov v Petrohrade v minulom roku a teraz ide na oslavy zavedenia prokuratúry v Rusku. Generálna prokuratúra v Rusku je súčasťou represívneho mechanizmu, ktorý potláča ľudské práva. Je zvláštne, že pripomienky podal pred cestou do Ruska,“ skonštatoval politológ.„Aktivizmus v takejto podobe podľa môjho názoru nie je úplne akceptovateľný v demokratickej spoločnosti,“ uzavrel Mesežnikov.