Mesežnikov: Prezidentku zrejme odradili aj neustále útoky na jej osobu a rodinu, najmä Fica a fašistov

Dôvodom môžu byť útoky na jej osobu

Náročný posledný rok

20.6.2023 (SITA.sk) - Rozhodnutie prezidentky Zuzany Čaputovej nekandidovať v ďalších prezidentských voľbách je prekvapivé a určite neuľahčí situáciu demokratickým politickým silám na Slovensku. Pre agentúru SITA to povedal politológ Grigorij Mesežnikov Čo stálo za jej rozhodnutím nekandidovať, je podľa neho ťažké odhadnúť, no domnieva sa, že k tomu mohli prispieť aj neustále útoky na jej osobu, ktoré už zasahovali aj do jej súkromia.„Prezidentka je neuveriteľným spôsobom napádaná zo strany opozície, predovšetkým Roberta Fica a fašistov. Urážky, falošné obvinenia a nehorázne naratívy, ktoré svedčia o tom, že títo ľudia nemajú úctu voči najvyššej ústavnej funkcii. Tieto útoky mohli zohrať svoju úlohu,“ domnieva sa Mesežnikov.Zároveň podotkol, že kým prezidentka obrusuje hrany rôznych táborov v slovenskej politike, Robert Fico je diametrálne odlišný politik. Je to technológ moci s úplne iným pohľadom na demokraciu a zahraničnú politiku Slovenska. Prezidentka neustále útoky niekoľko rokov zvládala, no podľa Mesežnika potom zrejme vyhodnotila situáciu tak, že jej to začalo zasahovať už do rodiny, keďže sa objavili aj útoky na jej dcéru.Politológ zároveň pripomenul, že Čaputovú ešte čaká celý jeden náročný rok vo funkcii. Ako najdôveryhodnejšia politička by podľa neho pravdepodobne bez problémov znova vyhrala prezidentské voľby.„Bol som presvedčený, že bude opäť kandidovať. Keď sa objavili prvé informácie o tom, že zrejme nebude, bolo to pre mňa veľké prekvapenie,“ doplnil Mesežnikov.