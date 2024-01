Mesežnikov: Takýto prejav prezidentky ešte v parlamente nebol, koalícia ukázala argumentačnú mizériu

Prejav údajne napísala opozícia

Opozícia sa chce obrátiť na Ústavný súd

Blaha počas prejavu demonštratívne čítal knihu

18.1.2024 (SITA.sk) - Prejav prezidentky Zuzany Čaputovej v parlamente bol výnimočný, keďže ide o prvý prípad, keď sa hlava štátu nevenovala vo svojom vystúpení celkovému hodnoteniu situácie na Slovensku. Pre agentúru SITA to uviedol politológ Grigorij Mesežnikov „Jej vystúpenie bolo o jednom z kľúčových zákonov, ktorým súčasná vládna koalícia odstraňuje základy liberálnej demokracie a právneho štátu na Slovensku. Argumenty, ktoré použila, boli jasné, zrozumiteľné a vecné,“ komentoval politológ Čaputovej vystúpenie k navrhovanej novele Trestného zákona z dielne vlády Roberta Fica Smer-SD ).Premiér a zástupcovia koalície reagovali podľa Mesežnikova na vystúpenie prezidentky „dosť smiešnym až trápnym spôsobom“ a ukázali argumentačnú slabosť, keď povedali, že jej prejav napísala opozícia. „Ukázali, že sú v argumentačnej mizérii,“ myslí si politológ.Mesežnikov je presvedčený, že koalícia novelu Trestného zákona napriek kritike zo strany prezidentky aj viacerých odborníkov v parlamente schváli. Prezidentka bude zákon vetovať, no keďže koalícia má v parlamente väčšinu, jej veto prelomí. Opozícia už avizovala, že sa obráti na Ústavný súd SR „Uvidíme, ako to dopadne na Ústavnom súde. Každopádne, pani prezidentka je jednou z tých, ktorí sa postavili na obranu právneho štátu, rovnako ako opozícia a časť občanov. Predpokladám, že občania dnes prídu vo veľkom počte na námestia na protesty,“ dodal.Podpredseda parlamentu Ľuboš Blaha (Smer-SD) si počas prejavu prezidentky demonštratívne čítal knihu Smrť generálna Lučanského. Šéf KDH Milan Majerský označil jeho správanie za nehoráznosť.„Ľuboš Blaha je subalterná postavička, lokaj Roberta Fica, človek s komunistickými názormi, ktorý adoruje masového vraha Che Guevaru a klania sa pamiatke Gustáva Husáka. Čo od neho môžeme čakať?“ komentoval Mesežnikov.