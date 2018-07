MESIAC A MARS V HLAVNEJ ÚLOHE: Červená planéta sa priblíži k Zemi

Okrem výnimočne dlhého zatmenia Mesiaca sa na oblohe odohrá ešte ďalšie zaujímavé divadlo. Planéta Mars sa výrazne priblíži k Zemi a bude navyše po celú noc pomerne jasným objektom na oblohe.

Bližší a jasnejší

Mars sa koncom júla dostane do tzv. veľkej opozície. „Pojmom opozícia sa v astronómii označuje stav, keď sa jeden objekt nachádza na opačnej strane oblohy voči inému objektu vzhľadom na pozorovateľa. Najčastejšie hovoríme o opozícii objektu alebo planéty voči Slnku,“ vysvetlil astronóm Marek Husárik z Astronomického ústavu Slovenskej akadémie vied a zároveň dodal, že v tom čase odrážajú objekty maximum slnečného svetla.

Mars sa koncom júla dostane do tzv. veľkej opozície.

Foto: Marek Husárik - Astronomický ústav SAV

Zaostrite na Mars

Vesmírne telesá sa navyše pohybujú po elipsovitých dráhach s rôznymi sklonom, preto sa k sebe priblížia na rozličnú vzdialenosť a občas dokonca na takmer „minimálnu z minimálnych“, ako podotkol astronóm a vtedy podľa neho hovoríme o veľkej opozícii. Tento jav nastane v piatok 27. júla., pričom najbližšie k Slnku na svojej obežnej dráhe sa dostane 31. júla.

Naposledy sa Červená planéta ocitla vo veľkej opozícii pred 15 rokmi. K Zemi sa vtedy dostala pomerne blízko a to dokonca na vzdialenosť 56 miliónov kilometrov. Ak by na štvrtej planéte od Slnka nezúrila prachová búrka, v hľadáčiku ďalekohľadu by ste mohli vidieť dokonca biele polárne čiapočky.



„Na ďalšiu veľkú opozíciu Marsu si budeme musieť počkať 17 rokov, keď sa situácia zopakuje 12. septembra 2035. Zem bude od Marsu deliť len necelých 57 miliónov kilometrov,“ dodal astronóm.

Naposledy sa Červená planéta ocitla vo veľkej opozícii pred 15 rokmi.

Foto: Marek Husárik - Astronomický ústav SAV

Preto nepremeškajte túto šancu a v piatok 27. júla zodvihnite zrak k večernej oblohe. Nad juhovýchodným obzorom uvidíte tajomný mesačný kotúč, ktorý vstupuje do zemského tieňa a pod nižšie na obzore mu spoločnosť bude robiť jasný Mars.