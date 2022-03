Mesiac konfliktu vyhnal z domova viac ako 4,3 milióna ukrajinských detí

O UNICEFe

24.3.2022 (Webnoviny.sk) - Pokračujúce násilie v celej krajine spôsobilo krízu práv detí, ktorá môže trvať celé generácie.Jeden mesiac vojny na Ukrajine viedol k vysídleniuToto číslo zahŕňa viac ako 1,8 milióna detí, ktoré prešli do susedných krajín ako utečenci a 2,5 milióna detí, ktoré sú vnútorne vysídlené v rámci Ukrajiny."Vojna spôsobila jedno z najrýchlejších vysídlení detí od druhej svetovej vojny," povedala výkonná riaditeľka UNICEF Catherine Russell. "Toto je pochmúrny míľnik, ktorý môže mať trvalé následky pre ďalšie generácie. Bezpečnosť detí, ich blaho a prístup k základným službám sú ohrozené nepretržitým násilím."Podľa OHCHR bolo na Ukrajine od eskalácie konfliktu 24. februára, zabitých 78 detí a 105 bolo zranených.Vojna mala ničivé následky aj na civilnú infraštruktúru a prístup k základným službám. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) za posledné štyri týždne oznámila 52 útokov na zdravotnícke zariadenia v celej krajine a ukrajinské ministerstvo školstva a vedy oznámilo poškodenie viac ako 500 vzdelávacích zariadení. Odhaduje sa, že 1,4 milióna ľudí v súčasnosti nemá prístup k bezpečnej vode a 4,6 milióna ľudí má obmedzený prístup k vode alebo im hrozí odrezanie od prístupu k vode. Viac ako 450 000 detí vo veku od 6 do 23 mesiacov potrebuje doplnkovú potravinovú podporu.UNICEF už zaregistroval zníženie zaočkovanosti pri bežných očkovaniach, vrátane osýpok a detskej obrny. To by mohlo rýchlo viesť k prepuknutiu chorôb, ktorým sa dá predchádzať očkovaním, najmä v preľudnených oblastiach, kde sa ľudia ukrývajú pred násilím."Vojna za pár týždňov spôsobila v životoch ukrajinských detí obrovskú skazu," povedal a Russell. "Deti naliehavo potrebujú pokoj a ochranu. Potrebujú svoje práva. UNICEF naďalej apeluje na okamžité prímerie a na ochranu detí pred ubližovaním. Základná infraštruktúra, na ktorej sú deti závislé, vrátane nemocníc, škôl a budov, v ktorých sa ukrývajú civilisti, nesmie byť nikdy napadnutá.UNICEF a jeho partneri sa snažia dostať humanitárnu pomoc k deťom na Ukrajine a v susedných krajinách. Na Ukrajine UNICEF dodal zdravotnícky materiál do 49 nemocníc v 9 regiónoch – vrátane Kyjeva, Charkova, Dnepra a Ľvova, čím sa zlepšil prístup k zdravotnej starostlivosti pre 400 000 matiek, novorodencov a detí. UNICEF pokračuje v distribúcii vody a hygienických potrieb v obliehaných komunitách. Okrem toho UNICEF zvyšuje počet mobilných tímov na ochranu detí, ktoré pracujú v zónach akútnych konfliktov, z 22 na 50 a dodal 63 nákladných vozidiel záchranného materiálu na uspokojenie potrieb viac ako 2,2 milióna ľudí. V najbližších týždňoch začne UNICEF s núdzovými prevodmi hotovosti najzraniteľnejším rodinám a vytvorí priestory vhodné pre deti na kľúčových miestach po celej krajine.Na ochranu a podporu miliónov detí a rodín, ktoré utiekli z Ukrajiny, UNICEF a UNHCR v partnerstve s vládami a organizáciami občianskej spoločnosti vytvorili "Modré body" - bezpečné miesta pre deti a ženy na jednom mieste. "Modré body" poskytujú kľúčové informácie cestujúcim rodinám, pomáhajú identifikovať deti bez sprievodu a odlúčené deti a zabezpečujú ich ochranu. Poskytujú tiež základné služby. "Modré body" už boli vytvorené v krajinách, v ktorých sa nachádzajú ukrajinské deti a ženy, a v najbližších dňoch sa budú rozširovať, vrátane viac ako 20 v Poľsku.Napriek intenzívnemu úsiliu o zabezpečenie ​​rýchleho a neobmedzeného prístupu k humanitárnej pomoci zostávajú v najviac postihnutých oblastiach v krajine značné problémy.UNICEF je jednou z najvýznamnejších humanitárnych organizácií na svete, ktorá pomáha deťom v núdzi už od roku 1946. Pôsobíme vo viac ako 190 krajinách, na tých najťažšie dosiahnuteľných miestach. Pracujeme deň čo deň, aby sme pomohli prežiť deťom, ktoré sa ocitli v núdzi. Ochraňujeme ich práva, zabezpečujeme pre ne vodu, jedlo, strechu nad hlavou, lieky, vzdelanie, aby dostali šancu naplniť svoj potenciál.Informačný servis