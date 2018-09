Mesiac pred štartom NHL má zmluvy 17 Slovákov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Slováci so zmluvami v NHL:



Arizona Coyotes - Richard Pánik (ú), Marián Hossa (ú) - ukončil kariéru



Boston Bruins - Zdeno Chára (o), Jaroslav Halák (b), Peter Cehlárik (ú)*, Martin Bakoš (ú)*



Detroit Red Wings - Patrik Rybár (b)*



Edmonton Oilers - Andrej Sekera (o)



Los Angeles Kings - Peter Budaj (b)



New Jersey Devils - Marián Studenič (ú)*



Ottawa Senators - Marián Gáborík (ú), Christián Jaroš (o)*



Tampa Bay Lightning - Erik Černák (o)*



Toronto Maple Leafs - Martin Marinčin (o)



Vegas Golden Knights - Tomáš Tatar (ú)



Washington Capitals - Martin Fehérváry (o)*



Winnipeg Jets - Marko Daňo (ú)



/*-dvojcestná zmluva/

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 3. septembra (TASR) - Mesiac pred štartom nového ročníka NHL a týždeň pred otvorením jej predsezónnych kempov je po zmluvami registrovaných 17 slovenských hokejistov. Z nich však iba desať má jednocestný kontrakt, z toho tiež nie všetci s istotou udržania sa v prvom tíme.Z tohto pohľadu nie je isté, či počet Slovákov v NHL oproti minulej sezóne vzrastie. V uplynulom ročníku sa ich na profiligových ľadoch objavilo dokopy 13. V lete však svoj boj o NHL vzdal Marek Hrivík, ktorý sa vrátil do Európy. Tomáš Jurčo, s ktorým Chicago nepredĺžilo spoluprácu, ako neobmedzený voľný hráč na ponuku nového kontraktu stále čaká. Dvaja skúsení Slováci začnú sezónu na listine zranených hráčov. Jej štart nestihne krídelník Ottawy Marián Gáborík, ktorý má za sebou operáciu posunutej medzistavcovej platničky. Obranca Edmontonu Andrej Sekera si počas letnej prípravy nešťastne roztrhol Achillovu šľachu a čaká ho niekoľkomesačná rehabilitácia. Oilers výrazne chýbal už vlani, keď pre zranenie kolena vynechal 46 stretnutí.priznal generálny manažérPeter Chiarelli po tom, čo sa dozvedel smutnú správu.O absolútne stabilnej pozícii vo svojom mužstve môže zo Slovákov hovoriť iba kapitán Bostonu Zdeno Chára. Štyridsaťjedenročný zadák je už niekoľko rokov oporou svojho tímu, najbližšia sezóna bude jeho trinásta v drese Bruins.sa môžu stať baštou Slovákov v NHL, k Chárovi totiž pribudol v lete brankár Jaroslav Halák, ktorý sa bude snažiť v Bostone ukrojiť zo zápasovej porcie dlhoročnej brankárskej jednotky Tuukku Raska. O prvý tím (a splniť si tak životnú túžbu) chce zabojovať Marek Bakoš a naplno prezradiť do NHL plánuje aj ďalší slovenský útočník Peter Cehlárik.uviedol nedávno pre TASR 23-ročný Cehlárik, ktorý má na konte zatiaľ 17 štartov v NHL.Najlepšie platenými Slovákmi budú v nadchádzajúcom ročníku Andrej Sekera a Tomáš Tatar - obaja zhodne zarobia po 5,5 milióna dolárov. Tatar si už v minulej sezóne vyskúšal angažmán v tíme Vegas Golden Knights, s ligovým nováčikom sa prebojoval až do finále play off, lenže stabilné miesto v zostave nemal. Bude tak musieť ešte svojmu klubu potvrdiť, že bol vhodnou investíciou. Knights za neho obetovali tri draftové voľby (v 1., 2. a 3. kole).povedal na adresu bývalého hráča Detroitu generálny manažérGeorge McPhee.Podobne je na tom aj Richard Pánik, ktorý po výmene do Arizony chvíľu vysedával na tribúne, no v závere sezóny ukázal svoje schopnosti a v prvom útoku pravidelne bodoval. Coyotes majú v platovom rozpočte aj kontrakt Mariána Hossu, ktorého získali z Chicaga, slovenský krídelník však už zo zdravotných dôvodov ukončil kariéru. Na staré známe miesto sa vrátil brankár Peter Budaj, ktorý bude v Los Angeles opäť kryť chrbát Jonathanovi Quickovi. Podľa zámorských médií by tréneri Winnipegu mohli vo väčšej miere využiť schopnosti Marka Daňa, rovnako jednocestný kontrakt si vybojoval aj obranca Martin Marinčin v Toronte. Ten má za sebou skvelú sezónu v AHL. V nej bol oporou zadných radov farmárskeho tímu Toronto Marlies, s ktorým dokráčal až k zisku prestížneho Calderovho pohára. Podobne by rád naplno zakotvil v prvom tíme obranca Christián Jaroš (Ottawa).Splniť si svoj sen a dostať sa do NHL túžia brankár Patrik Rybár v Detroite, obrancovia Erik Černák v Tampe, Martin Fehérváry vo Washingtone a útočník Marián Studenič v New Jersey. Všetci štyria už podpísali dvojcestné nováčikovské kontrakty a čakajú na premiéru v profilige.Ďalší mladí slovenskí hokejisti budú mať možnosť ukázať svoje umenie v nováčikovských kempoch (Martin Bodák, Adam Ružička...), ktoré štartujú v zámorí tento týždeň. Úspešní z nich sa predstavia i v hlavných kempoch, kde budú mať šancu zabojovať o profesionálnu zmluvu.