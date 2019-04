Ilustračné foto. Foto: TASR – Štefan Puškáš Foto: TASR – Štefan Puškáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Šaľa 11. apríla (TASR) – Spoločnosť Messer Tatragas postaví v Šali závod na výrobu argónu. Investícia vo výške takmer 10 miliónov eur bude zameraná na technológiu spracovania odplynu z vedľajšieho výrobného podniku na výrobu čpavku. Jeho jednotlivé zložky budú kryogénne separované a následne poslané naspäť do výrobnej jednotky, z ktorej prišli, ako suroviny. Podľa konateľa Messer Tatragas Michala Paľu plánuje spoločnosť spustiť výrobu v priebehu 24 mesiacov. Ročná produkcia argónu by mala predstavovať približne 7500 ton. „Bude to najväčšia výroba argónu na Slovensku a zároveň prvá výrobňa argónu v Messer Group spracovaním odplynu,“ uviedol Paľa.Vyrobený čistý argón bude určený na ďalší predaj do všetkých okolitých štátov. Jeho využitie je najmä pri zváraní v ochrannej atmosfére, inertizácii pri vysokých teplotách či vo vinárstve. Spotreba argónu stúpa aj v najrôznejších medicínskych aplikáciách.Skupina Messer investovala v Šali v roku 2017 sumu 1,5 milióna eur na výstavbu revíznej a údržbárskej prevádzky plynových fliaš pre celú strednú Európu. V tomto roku sa tu rozšíri plniareň technických plynov o plnenie na 300 bar v hodnote 2,5 milióna eur.Argón je inertný bezfarebný jednoatómový plyn, ktorý je ťažší než vzduch, nemá žiadnu chuť ani zápach. Je najviac zastúpeným vzácnym plynom v ovzduší. V jednom kubickom metri vzduchu sa nachádza až 9,3 litra argónu. Bežne sa vyrába spolu s ostatnými vzdušnými plynmi, teda dusíkom a kyslíkom, v procese nízkoteplotnej destilácie vzduchu. Výroba argónu spracovaním odplynu z výroby čpavku prebieha prakticky bez emisií, navyše umožňuje šetriť základné suroviny pre výrobu čpavku tým, že väčšina odplynu sa vráti v podobe surovín do výroby.