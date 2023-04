Messi a Shiffrinová sa dostali na zoznam 100 najvplyvnejších ľudí

Argentínsky futbalista Lionel Messi a americká lyžiarka Mikaela Shiffrinová sa dostali na zoznam 100 najvplyvnejších ľudí, ktorý vytvoril časopis TIME.





Messi vlani doviedol Argentínu k triumfu na majstrovstvách sveta v Katare po 36 rokoch. Svetových šampiónov vyzdvihol aj bývalý švajčiarsky tenista Roger Federer, ktorý uviedol, že triumf Argentíny bol veľkolepý. "Aj tí, ktorí futbal nesledujú, si museli uvedomiť vplyv najpopulárnejšej hry na svete," povedal dvadsaťnásobný grandslamový šampión.Shiffrinová tento rok prekonala rekord Švéda Ingemara Stenmarka v počte víťazstiev vo Svetovom pohári (86). Dvadsaťosemročná Američanka sa stala najúspešnejšou alpskou lyžiarkou a na konte má už 88 triumfov. "Slovami neviem vyjadriť, aká je to pre mňa česť byť na zozname 100 najvplyvnejších ľudí," napísala Shiffrinová na Instagrame.Odkaz pre Shiffrinovú napísala aj bývalá americká lyžiarka Lindsey Vonnová, ktorá držala s 82 víťazstvami ženský rekord: "Väčšina ľudí si myslela, že tento rekord nikto nikdy neprekoná. Po tenistke Serene Williamsovej je tu priestor pre ďalšiu veľkú svetovú ženu. V tejto chvíli súťaží sama so sebou, mohla by dosiahnuť 100 víťazstiev. Je len otázka, ako dlho bude chcieť Mikaela súťažiť."Do zoznamu sa dostali aj hráč amerického futbalu a dvojnásobný víťaz Super Bowlu Patrick Mahomes, americká basketbalistka Brittney Grinerová, francúzsky futbalista Kylian Mbappe a súčasná svetová jednotka tenisového rebríčka WTA Poľka Iga Swiateková.