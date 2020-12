Messi bude hrať, kým bude mať na to, vraví tréner Koeman

Messi je už starší hráč

V FC Barcelona musíte vyhrávať

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

25.12.2020 - V roku 1992 Ronald Koeman ďalekonosnou strelou z priameho kopu v predĺžení rozhodol o triumfe FC Barcelona nad Sampdoriou Janov v Európskom pohári majstrov (neskôr Liga majstrov) a o 28 rokov neskôr sa stal hlavným trénerom v tomto katalánskom futbalovom veľkoklube.V rozhovore zverejnenom na klubovom webe FC Barcelona niekdajší skvelý holandský obranca okrem iného uviedol, že týmto angažmánom sa mu splnil dlhoročný sen."Sníval som o tom, že raz budem trénovať FC Barcelona a teraz sa to stalo skutočnosťou. V máji tesne pred ponukou z Barcelony som mal ľahšiu mozgovú príhodu. Aj preto som si povedal, že teraz je správny čas prevziať zodpovednosť a prijať ponuku od FC Barcelona. Mám 57 rokov a v sedemdesiatke už trénovať nechcem. Vravel som si teda - teraz alebo nikdy," opísal svoje rozhodnutie Koeman.Holandský majster Európy z roku 1988 prevzal katalánsky veľkoklub v turbulentných časoch, keď sa riešila rebélia klubovej legendy Lionela Messiho, resp. vedenie drasticky siahlo na platy hráčom, aby vôbec slávnu značku udržalo pri živote."Leo je už starší hráč, ale stále odhodlaný strieľať góly a víťaziť. Zároveň je náš kapitán, takže spolu často komunikujeme aj počas tréningov. Všeobecne však platí pre neho to isté čo pre ostatných: pokiaľ má dostatočnú kvalitu, bude pravidelne hrať," uviedol Koeman na adresu Messiho.Čo sa týka finančnej situácie, je to celé mimo môj dosah. Môžem povedať len toľko, že ak majú hráči čisté hlavy, potom to pomáha aj ich telu. Pre tímové víťazstvá je potrebné, aby sa hráči nezaťažovali klubovými problémami a mali pokoj v duši, vysvetlil jeden z piatich holandských trénerov v FC Barcelona v histórii.Koeman ako hráč vyhral s FC Barcelona štyri španielske majstrovské tituly, Španielsky kráľovský pohár aj Španielsky superpohár. Čerešničkou na torte bol už spomenutý triumf v poslednom ročníku Európskeho pohára majstrov.Na otázku, či si trúfa napodobniť tieto úspechy aj v pozícii hráča, nemohol odpovedať záporne: "Ak ste raz súčasťou FC Barcelona, nemáte na výber - musíte vyhrávať. Za štvrté miesto vám nikto nič nedá, treba získavať trofeje. Uvedomujeme si, že aj vplyvom pandémie COVID-19 sme sa ocitli v zlej situácii a máme problémy s platmi hráčov. Víťazná mentalita však musí zostať zachovaná," dodal Koeman na webe fcbarcelona.com.Úvod súťažného ročníka 2020/2021 rozhodne nevyšiel jeho zverencom podľa predstáv. V La Lige FC Barcelona vyhral iba sedem zo štrnástich zápasov a s 24 bodmi figuruje na 5. priečke tabuľky. aktuálne 8 bodov za lídrom Atléticom Madrid.V Lige majstrov mali Koemanovi zverenci veľkú šancu vyhrať základnú G-skupinu, ale šokujúca domáca prehra na záver s Juventusom Turín (0:3) ich pripravila o toto privilégium. Aj preto žreb rozhodol, že v jarnom osemfinále LM bude súperom FCB finalista vlaňajšej edície Paríž Saint-Germain.