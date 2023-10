Messi chce hrať za Inter Miami v záverečnom zápase sezóny

Argentínsky futbalista Lionel Messi chce nastúpiť za Inter Miami v záverečnom zápase základnej časti zámorskej MLS, v ktorom jeho tím nastúpi v noci na nedeľu na pôde Charlotte. Informovala AP.





Miami už dávnejšie stratilo šancu na postup do play off. Kolo pred koncom základnej časti súťaže mu patrí predposledná 14. priečka v tabuľke Východnej konferencie a vyššie sa už posunúť nemôže. Aktuálne ťahá v lige päťzápasovú šnúru bez víťazstva.Messi strelil oba góly Argentíny v utorňajšom zápase kvalifikácie MS 2026 proti Peru, ktorým zariadil triumf úradujúcich majstrov sveta 2:0. V zápase MLS proti Charlotte, ktorý sa hral v noci na stredu krátko po jeho návrate do USA, tak nefiguroval na súpiske Miami.Tridsaťšesťročný útočník sa pohyboval v priestoroch technickej zóny svojho tímu oblečený v bielom tričku. Novinárom po stretnutí povedal, že v sobotu chce nastúpiť v poslednom zápase sezóny. Klub sa k tejto záležitosti zatiaľ nevyjadril.