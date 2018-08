Messi chýba v nominácii Argentíny na prípravné zápasy v USA

Na snímke argentínsky útočník Lionel Messi. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Buenos Aires 18. augusta (TASR) - Lionel Messi a viacerí ďalší skúsení hráči chýbajú v nominácii futbalistov Argentíny na dva septembrové prípravné duely v USA proti Guatemale a Kolumbii. Dočasný kouč Lionel Scaloni chce dať v národnom tíme príležitosť novým hráčom.Messi po nevydarených MS v Rusku požiadal o pauzu v národnom tíme. Údajne neplánuje ani štart na Copa America 2019. V kádri chýbajú okrem Messiho napríklad aj Sergio Agüero z Manchestru City, Angel Di Maria z Paríža St. Germain, či Gonzalo Higuain z AC Miláno. Do nominácie sa nezmestili ani obranca Nicolas Otamendi a stredopoliar Ever Banega.Scaloni si vybral viac ako 20 nových tvárí, medzi nimi mladého útočníka Bocy Juniors Cristiana Pavona i Giovanniho Simeoneho z Fiorentiny, syna trénera Atletica Madrid Diega Simeoneho. Šancu opäť dostane Mauro Icardi z Interu Miláno.Argentína sa 7. septembra v Los Angeles stretne s Guatemalou, o štyri dni neskôr si v New Jersey zmeria sily s Kolumbiou.Franco Armani (River Plate), Geronimo Rulli (Real Sociedad), Sergio Romero (Manchester United)Gabriel Mercado (Sevilla), Fabricio Bustos (Independiente), Leonel Di Placido (Lanus), German Pezzella (Fiorentina), Alan Franco (Independiente), Ramiro Funes Mori (Villarreal), Walter Kannemann (Gremio), Nicolas Tagliafico (Ajax)Santiago Ascacibar (Stuttgart), Leandro Paredes (Zenit Petrohrad), Rodrigo Battaglia (Sporting Lisabon), Maximiliano Meza (Independiente), Giovani Lo Celso (Paríž St. Germain), Marcos Acuna (Sporting Lisabon), Gonzalo Martinez (River), Franco Cervi (Benfica), Eduardo Salvio (Benfica), Ezequiel Palacios (River), Matias Vargas (Velez), Franco Vazquez (Sevilla)Cristian Pavon (Boca Juniors), Angel Correa (Atletico Madrid), Lautaro Martinez (Inter Miláno), Paulo Dybala (Juventus), Mauro Icardi (Inter Miláno), Giovanni Simeone (Fiorentina)