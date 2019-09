Messi môže z Barcelony budúce leto odísť

Lionel Messi, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Barcelona 7. septembra (TASR) – Argentínsky futbalista Lionel Messi bude môcť pred sezónou 2020/2021 zmeniť pôsobisko a ukončiť pôsobenie v FC Barcelona. Prezident katalánskeho klubu Josep Bartomeu potvrdil, že takúto možnosť pripúšťa Messiho aktuálny kontrakt.O klauzule a možnosti odchodu referoval vo štvrtok španielsky denník El Pais. "Leo má kontrakt do roku 2021, no pred poslednou sezónou môže odísť," uviedol v piatok Bartomeu. Napriek tomu verí, že hviezdny útočník a gólový líder Blaugranas vydrží v tíme "minimálne do roku 2021".Od svojho debutu v roku 2004 zaznamenal Messi v 687 zápasoch za Barcu 603 gólov. Klubu pomohol vyhrať 34 titulov, štyrikrát s ním triumfoval v Champions Leaque a desaťkrát vyhral La Ligu. Samotný hráč sa opakovane vyjadril, že v Barcelone je šťastný.