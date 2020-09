Messi nesie ťažko odchod Suáreza z Barcelony, Juhoameričania boli dvojičkou aj mimo ihriska

Tretí najlepší strelec

Susedia a priatelia

Ešte rok v Barcelone

25.9.2020 (Webnoviny.sk) - Vynútený odchod Luisa Suáreza FC Barcelona nesú ťažko nielen fanúšikovia, ale aj jeho spoluhráč Lionel Messi . Dlhoročný argentínsky líder FCB zverejnil na instagrame fotografiu so Suárezom a k nej pripojil komentár, že je veľmi smutný a nahnevaný z odchodu dobrého priateľa.Suárez sa po vyjadrení nového trénera FC Barcelona Ronalda Koemana , že už nie je potrebný pre tím, stal predajným artiklom. Napokon za 6 miliónov eur zamieril do konkurenčného Atlética Madrid Luis Suárez (33) strávil v FC Barcelona šesť sezón. Do klubu prišiel po MS 2014 z FC Liverpool a "blaugranas" pomohol k zisku trinástich trofejí vrátane celkového úspechu v Lige majstrov 2014/2015. Z klubu odchádza ako tretí najlepší strelec histórie tejto organizácie so 198 gólmi."Bude to také čudné, keď ťa uvidím v inom drese. A bude ešte zvláštnejšie, že budem musieť proti tebe hrať,“ napísal Messi Suárezovi."Zaslúžil by si si veľkú rozlúčku za to, čo všetko si urobil pre tento klub, pre ktorý si bol jeden z najdôležitejších hráčov v jeho histórii. Ale je pravda, že v tomto okamihu ma už nič neprekvapí," pokračoval Messi.Suárez sa vo štvrtok rozlúčil s fanúšikmi Barcelony na emotívnej tlačovej konferencii a neubránil sa ani slzám.V priebehu niekoľkých rokov vytvoril s Messim dynamickú dvojičku nielen v útoku na futbalovom trávniku, ale aj mimo neho.Obaja Juhoameričania sa v súkromí stali susedmi a rýchlo sa spriatelili rovnako ako aj ich rodinní príslušníci."Stotožnil som sa s tým, že odchádzaš. Až keď som však vstúpil do šatne, uvedomil som si, čo to naozaj znamená,“ podotkol Messi."Budeš nám veľmi chýbať. Bolo to mnoho rokov na ihrisku, ale aj spoločných obedov, večerí. Nikdy na to nezabudnem," doplnil.Messi na rozdiel od Suáreza prejavil eminentný záujem odísť z Camp Nou po vlaňajšej nevydarenej sezóne, ktorý FCB zakončil hanebným debaklom 2:8 s Bayernom Mníchov vo štvrťfinále Ligy majstrov.Napokon sa však 33-ročný Argentínčan aj pod tlakom právnych naťahovačiek rozhodol, že ešte rok zotrvá v Barcelone, aby tak naplnil svoj posledný kontrakt s týmto klubom.Messi sa počas pôsobenia v FC Barcelona rekordne šesťkrát stal najlepším futbalistom na svete a z klubového pohľadu vyhral prakticky všetky domáce aj medzinárodné trofeje.Najmä počas ostatných 12 rokov bol telom aj dušou FCB. O jeho fenomenálnom zakončení svedčí aj fakt, že sa stal sedemkrát najlepším strelcom La Ligy vrátane predchádzajúcej pre FC Barcelona neúspešnej sezóny.