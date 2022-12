Messi po zisku titulu v reprezentácii nekončí, stal sa rekordérom a chce si užiť pár zápasov ako majster sveta

Získal už takmer všetko

Spomenul si na Maradonu

19.12.2022 (Webnoviny.sk) - Hviezdny argentínsky futbalista Lionel Messi sa vo veku 35 rokov a pri svojej druhej účasti vo finále majstrovstiev sveta dočkal prvého titulu, v nedeľňajšom finálovom zápase MS v Katare pomohol "albicelestes" dvoma gólmi a premenenou penaltou v rozstrele k víťazstvu nad Francúzmi. äStal sa historickým rekordérom s 26 odohranými duelmi na "mundialoch" a s 13 gólmi o jeden prekonal legendárneho Brazílčana Pelého. Reprezentačnú kariéru však ešte nekončí.„Chcel som týmto zavŕšiť moju kariéru, nemôžem si želať viac. Je to úžasné, zvíťazil som na Copa América aj na MS, získal som už takmer všetko. Milujem futbal a užívam si to, že som súčasť národného tímu. Chcem si dopriať ešte pár zápasov ako majster sveta," povedal Messi po zisku vytúženej trofeje, ktorá mu pred ôsmimi rokmi v Brazílii tesne unikla.Argentínčania vo finále MS 2014 prehrali s Nemcami 0:1 po predĺžení. „Je šialené, že sa mi to splnilo takýmto spôsobom. Veľa som sa za to modlil a vedel som, že Boh mi to dopraje. Cítil som, že toto je ten šampionát. Trvalo to tak dlho, ale už je to tu. Veľa sme trpeli, no dokázali sme to. Nemôžem sa dočkať návratu do Argentíny," doplnil útočník francúzskeho klubu Paríž Saint-Germain, ktorý prispel k zisku titulu siedmimi gólmi.Viac ich pred ním na jedných MS nezaznamenal žiaden Argentínčan. „Ak chce pokračovať v hraní, môže zostať s nami. Má plné právo rozhodnúť sa, či chce ešte hrať v reprezentácii. Je to veľká česť trénovať ho. To, čo dáva tímu, sa nedá nahradiť. Niečo také som nikdy predtým nevidel," vyzdvihol 7-násobného najlepšieho futbalistu sveta argentínsky tréner Lionel Scaloni, ktorý doviedol svoju krajinu k titulu po 36 rokoch.Spomenul si aj na legendárneho Diega Maradonu, ktorý bol strojcom prvenstva v Mexiku 1986: „Zápas bol úplne šialený. Keby tu bol, veľmi by si to užíval. Ako prvý by s hráčmi oslavoval na ihrisku. Bodaj by tu mohol byť."Kapitán argentínskeho tímu Lionel Messi sa v nedeľu stal rekordérom MS, keď na tomto fóre si pripísal už 26. štart a na čele tejto štatistiky sa odpútal od legendárneho Nemca Lothara Matthäusa. Stal sa tiež prvým hráčom, ktorý na MS skóroval v skupinovej časti a vo vyraďovačke dal gól v osemfinále, štvrťfinále, semifinále aj finále.