Messi priznal, že chcel odísť zo Španielska kvôli daňovákom

Hráč Barcelony Lionel Messi. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Madrid 9. októbra (TASR) - Argentínsky futbalista Lionel Messi priznal, že uvažovala o odchode zo Španielska v období, keď ju vyšetrovali miestne daňové orgány. V súčasnosti už podobné myšlienky nemá a plánuje v tíme FC Barcelona ukončiť svoju kariéru.Messi v rozhovore pre katalánske rádio RAC1 tiež uviedol, že očakával Neymarov prestup do Realu Madrid, keď zlyhali Brazílčanove rokovania s katalánskym veľkoklubom.Messiho a jeho otca Jorgeho uznali za vinných z krátenia daní v hodnote 4,1 milióna eur v rokoch 2007 - 2009. Obaja dostali pokutu 10 miliónov eur a podmienečný trest na 21 mesiacov.povedal Messi. Tridsaťdvaročnému hráčovi vyprší zmluva v roku 2021, no dúfa v jej predĺženie. "Nebude to problém. Dnes už je jasné, že mám predstavu ukončiť kariéru tu," dodal Argentínčan.Messimu pochopiteľne neušlo ani letné naťahovanie o Neymara, ktorý mal v úmysle opustiť Paríž St. Germain.vystrúhal Messi kompliment bývalému spoluhráčovi.