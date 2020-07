Messi sa už zrejme rozhodol. Zahrá si ešte jednu sezónu a potom Barcelonu opustí

Stopnuté rokovania o predĺžení kontraktu

Odísť by mohol už na konci sezóny

Nezhody v klube

4.7.2020 (Webnoviny.sk) - Po predvlaňajšom, pre mnohých pôvodne nepredstaviteľnom prestupe Cristiana Ronalda zo španielskeho Realu Madrid do talianskeho Juventusu Turín , by sa mohol udiať nečakaný transfer aj v podaní druhého z dvoch najväčších velikánov svetovej futbalovej scény ostatných rokov - Argentínčana Lionela Messiho Ako referujú viaceré španielske médiá, 33-ročný rodák z Rosaria už učinil rozhodnutie o odchode z FC Barcelona, pričom koniec jeho pôsobenia v tíme "blaugranas" má nastať po skončení budúcej sezóny 2020/2021.Podľa rozhlasovej stanice Cadena Ser je kapitán FCB znechutený z toho, ako ho fanúšikovia neustále obviňujú za všetky problémy v klube.Spomenutá stanica taktiež uviedla, že Messi stopol rokovania o predlžení kontraktu s barcelonským klubom, ktorý platí do 30. júna 2021.Po počiatočných rozhovoroch medzi Messiho otcom Jorgem a barcelonským prezidentom Josepom Maríom Bartomeuom sa podpis novej zmluvy zdal byť iba formalita, ale situácia sa údajne zmenila a 5-násobný najlepší svetový futbalista plánuje opustiť klub v júni 2021.Messi má v súčasnom pracovnom dokumente zakotvenú klauzulu, podľa ktorej mohol odísť už na konci aktuálnej sezóny. Odchod si však údajne zvolil až po nasledujúcej edícii 2020/2021."Messi sa najbližším frustrovane posťažoval, že nechce byť obviňovaný zo všetkého zlého, čo mužstvo z Camp Nou postretne. Chce byť zodpovedný iba za svoje výkony na ihrisku. Messi dokonca zašiel tak ďaleko, že sa so svojimi plánmi o odchode podelil s najdôležitejšími hráčmi v šatni," napísal denník AS.V kuloároch sa tiež povráva, že Messi neschvaľuje športové rozhodnutia klubových funkcionárov, čo sa týka posilnenia hráčskeho kádra.V nedávnej minulosti vyšli verejne na povrch jeho nezhody so športovým riaditeľom Éricom Abidalom aj súčasným koučom A-mužstva Quiquem Setiénom Messi tiež údajne cíti nespravodlivosť z toho, ako ho mnohí obviňujú, že do zostavy tlačí blízkych kamarátov Luisa Suáreza Artura Vidala na úkor Antoina Griezmanna či Ivana Rakitiča