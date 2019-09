Messi vyhral šiestykrát anketu FIFA: Individuálne ceny sú druhoradé

Na archívnej snímke Lionel Messi. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Víťazi ankety Hráč roka podľa FIFA 2019, štvrtýkrát pod názvom "The Best FIFA Football Awards" (2010 až 2015 Zlatá lopta FIFA):



2019: 1. Lionel Messi, 2. Virgil van Dijk, 3. Cristiano Ronaldo



2018: 1. Luka Modrič, 2. Cristiano Ronaldo, 3. Mohamed Salah



2017: 1. Cristiano Ronaldo, 2. Lionel Messi, 3. Neymar



2016: 1. Cristiano Ronaldo, 2. Lionel Messi, 3. Antoine Griezmann



2015: 1. Lionel Messi, 2. Cristiano Ronaldo, 3. Neymar



2014: 1. Cristiano Ronaldo, 2. Lionel Messi, 3. Manuel Neuer



2013: 1. Cristiano Ronaldo, 2. Lionel Messi, 3. Franck Ribery



2012: 1. Lionel Messi, 2. Cristiano Ronaldo 3. Andres Iniesta



2011: 1. Lionel Messi, 2. Cristiano Ronaldo, 3. Xavi Hernandez



2010: 1. Lionel Messi, 2. Andres Iniesta, 3. Xavi Hernandez



2009: 1. Lionel Messi, 2. Cristiano Ronaldo, 3. Xavi Hernandez



2008: 1. Cristiano Ronaldo, 2. Lionel Messi, 3. Fernando Torres



2007: 1. Kaka, 2. Lionel Messi, 3. Cristiano Ronaldo



2006: 1. Fabio Cannavaro, 2. Zinedine Zidane, 3. Ronaldinho



2005: 1. Ronaldinho, 2. Frank Lampard, 3. Samuel Eto'o



2004: 1. Ronaldinho, 2. Thierry Henry, 3. Andrij Ševčenko



2003: 1. Zinedine Zidane, 2. Thierry Henry, 3. Ronaldo



2002: 1. Ronaldo, 2. Oliver Kahn, 3. Zinedine Zidane



2001: 1. Luis Figo, 2. David Beckham, 3. Raul



2000: 1. Zinedine Zidane, 2. Luis Figo, 3. Rivaldo



1999: 1. Rivaldo, 2. David Beckham, 3. Gabriel Batistuta



1998: 1. Zinedine Zidane, 2. Ronaldo, 3. Davor Šuker



1997: 1. Ronaldo, 2. Roberto Carlos, 3. Dennis Bergkamp a Zinedine Zidane



1996: 1. Ronaldo, 2. George Weah, 3. Alan Shearer



1995: 1. George Weah, 2. Paolo Maldini, 3. Jürgen Klinsmann



1994: 1. Romario, 2. Christo Stoičkov, 3. Roberto Baggio



1993: 1. Roberto Baggio, 2. Romário, 3. Dennis Bergkamp



1992: 1. Marco Van Basten, 2. Christo Stoičkov, 3. Thomas Hässler



1991: 1. Lothar Matthäus, 2. Jean-Pierre Papin, 3. Gary Lineker

Ako hlasovali Slováci:



Marek Hamšík, kapitán SR: 1. Mohamed Salah, 2. Lionel Messi, 3. Virgil van Dijk



Pavel Hapal, tréner SR: 1. Cristiano Ronaldo, 2. Lionel Messi, 3. Eden Hazard



Michal Zeman, denník Pravda: 1. Virgil van Dijk, 2. Cristiano Ronaldo, 3. Lionel Messi



Dominika Škorvánková, kapitánka SR: 1. Megan Rapinoeová, 2. Amandine Henryová, 3. Rose Lavelleová



Peter Kopúň, tréner SR: 1. Megan Rapinoeová, 2. Vivianne Miedemaová, 3. Rose Lavelleová



Lukáš Kendra: 1. Alex Morganová, 2. Ada Hegerbergová, 3. Julie Ertzová

Profil Lionela Messiho (Arg.):



dátum narodenia: 24. júna 1987 (32 rokov)



výška: 170 cm



pozícia: útočník



číslo na drese: 10



klubová kariéra: FC Barcelona (od 2001)



reprezentácia 136 zápasov/68 gólov



úspechy: 10x majster Španielska, 6x víťaz Copa del Rey, 8x víťaz španielskeho Superpohára, 4x víťaz Ligy majstrov, 3x víťaz Superpohára UEFA, 3x víťaz MS klubov, olympijský víťaz 2008, vicemajster sveta 2014, 6x najlepší hráč podľa FIFA, 6x najlepší strelec pôsobiaci v Európe, najlepší hráč MS 2014, 2x najlepší hráč podľa UEFA, FIFA Hráč roka 2009

Laureáti FIFA The Best 2019:



Hráč: Lionel Messi



Hráčka: Megan Rapinoeová



Tréner: Jürgen Klopp



Trénerka ženského tímu: Jill Ellisová



Najlepší brankár: Alisson Becker



Najlepšia brankárka: Sari van Veenendaalová



Cena Ferenca Puskása: Dániel Zsóri



Cena Fair Play: Marcelo Bielsa a Leeds United



Cena Fanúšikov: Silvia Greccová

Víťazky ankety Hráčka roka podľa FIFA:



2019: Megan Rapinoeová



2018: Marta



2017: Lieke Martensová



2016: Carli Lloydová



2015: Carli Lloydová



2014: Nadine Kesslerová



2013: Nadine Angererová



2012: Abby Wambachová



2011: Homare Sawová



2010: Marta



2009: Marta



2008: Marta



2007: Marta



2006: Marta



2005: Birgit Prinzová



2004: Birgit Prinzová



2003: Birgit Prinzová



2002: Mia Hammová



2001: Mia Hammová

Cena Ferenca Puskása za najkrajší gól roka:



2019: Dániel Zsóri (Maď./Debrecín)



2018: Mohamed Salah (Egypt/FC Liverpool)



2017: Olivier Giroud (Fr./FC Arsenal)



2016: Faiz bin Subri (Malaj./Penang FA)



2015: Wendell Lira (Braz./Goianesia)



2014: James Rodriguez (Kol./Real Madrid)



2013: Zlatan Ibrahimovič (Švéd./Švédsko)



2012: Miroslav STOCH (SR/Fenerbahce Istanbul)



2011: Neymar (Braz./FC Santos)



2010: Hamit Altintop (Tur./Bayern Mníchov)



2009: Cristiano Ronaldo (Portug./Manchester United)

Miláno 24. septembra (TASR) - Argentínčan Lionel Messi získal ocenenie Hráč roka podľa Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) 2019. V ankete zvíťazil rekordný šiestykrát, keď zdolal ďalších finalistov Virgila van Dijka s Cristianom Ronaldom. Výsledky vyhlásili na pondelňajšom galavečere v milánskej opere La Scala.Tridsaťdvaročný Messi bol najlepším strelcom predchádzajúcej sezóny Ligy majstrov s dvanástimi gólmi. Poradie strelcov pôsobiacich v európskych ligách opanoval vďaka 36 presným zásahom. S FC Barcelona získal španielsky titul a prebojoval sa do semifinále LM, na reprezentačnej úrovni doviedol Argentínu k bronzu na juhoamerickom šampionáte Copa America. Za klub dal dovedna 51 gólov, celkovo dosiahol 54 presných zásahov v 58 vystúpeniach, skóroval v priemere každých 86 minút a pridal aj dvadsať asistencií." uviedol Messi v ďakovnej reči.V ankete, ktorá sa štvrtýkrát uskutočnila pod názvom The Best FIFA Football Awards, nadviazal na úspechy z rokov 2009 až 2012 a 2015. Osamostatnil sa od päťnásobného víťaza Ronalda, ich desaťročnú nadvládu prerušil len vlani Chorvát Luka Modrič. Portugalčan vyhral s reprezentáciou Ligu národov a s Juventusom Turín si pripísal taliansky titul, v najprestížnejšej európskej klubovej súťaži dal šesť gólov. Van Dijk sa v predchádzajúcom ročníku výraznou mierou podieľal na triumfe FC Liverpool v LM a na postupe Holandska do finále LN. Tento rok si vyslúžil ocenenie pre najlepšieho hráča podľa Európskej futbalovej únie (UEFA). Mal šancu stať sa prvým obrancom s prestížnou trofejou FIFA od roku 2006, keď ju dostal Talian Fabio Cannavaro.Messi dostal 46 bodov, o osem viac ako Van Dijk na druhom mieste. Tretí Ronaldo získal 36 bodov a všetci traja finalisti budú favoritmi aj v ankete Zlatá lopta, ktorej výsledky zverejnia 2. decembra. Vlani sa z oboch cien radoval Modrič, v uplynulých troch rokoch sa pódiové umiestnenia líšili len vlani na tretej priečke, v hlasovaní FIFA ju obsadil Egypťan Mohamed Salah, zatiaľ čo v Zlatej lopte Francúz Antoine Griezmann.Najlepšou hráčkou sa stala Američanka Megan Rapinoeová, ktorá bola najlepšou kanonierkou i hráčkou majstrovstiev sveta žien vo Francúzsku, kde USA získali zlato.Poctu pre najlepšieho trénera si vyslúžil nemecký kouč FC Liverpool Jürgen Klopp:: Alisson Becker - Virgil Van Dijk, Matthijs de Ligt, Marcelo, Sergio Ramos - Eden Hazard, Frenkie de Jong, Luka Modrič - Kylian Mbappe, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo