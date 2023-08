Messi zaznamenal tretí viacgólový duel za sebou, znovu skóroval z priameho kopu

Prvenstvo v Leagues Cup

Priamy kop

7.8.2023 (SITA.sk) - Hviezdny argentínsky futbalista Lionel Messi sa strelecky presadil aj vo štvrtom zápase v drese amerického klubu Inter Miami zo zámorskej MLS.V nedeľu prispel ďalšími dvoma gólmi k víťazstvu nad FC Dallas a k postupu do štvrťfinále play-off v pohárovej súťaži tímov MLS a mexickej Ligy MX, v riadnom hracom čase sa duel skončil remízou 4:4 a Inter zvíťazil 5:3 na strely zo značky pokutového kopu.Sedemnásobný držiteľ Zlatej lopty otvoril skóre stretnutia v Texase v 6. minúte a v 85. minúte vyrovnal stav na 4:4 z priameho kopu. V rozstrele premenil hneď prvý pokus Interu.Tridsaťšesťročný úradujúci majster sveta pomohol Interu k prvenstvu v J-skupine súťaže Leagues Cup troma gólmi v dvoch dueloch, úvodné víťazstvo 2:1 nad mexickým tímom Cruz Azul zariadil gólom z priameho kopu v 94. minúte a potom dvoma gólmi doviedol Inter k triumfu 4:0 nad Atlantou United. V 1. kole play-off zariadil dvoma gólmi víťazstvo 3:1 nad Orlandom City.„Myslím si, že k tomu netreba nič hovoriť. Každý to videl. Je zjavné, že pre neho je priamy kop ako pre iných hráčov penalta. Musíte sa modliť, aby netrafil bránku alebo aby spadol pri rozbehu. Jeho pôsobenie v Interi pomáha zlepšiť sa aj našim hráčom. Keď mu chcete čeliť, musíte sa dostať na vyššiu úroveň," povedal o Messim tréner Dallasu Nico Estévez.Inter Miami sa vo štvrťfinále súťaže Leagues Cup stretne s Charlotte FC alebo Houstonom.Lionel Messi po skončení uplynulej sezóny 2022/2023 opustil francúzsky klub Paríž Saint-Germain a podpísal s Interom Miami zmluvu na dva a pol roka s priemerným platom 50 až 60 miliónov dolárov ročne. Okrem neho prišli do klubu, ktorého spolumajiteľom je bývalý anglický futbalista David Beckham , aj španielsky stredopoliar Segio Busquets či argentínsky kouč Gerado Martino. Kormidelník s prezývkou „Tata" doviedol v roku 2018 k titulu v MLS tím Atlanta United a vyhlásili ho za najlepšieho trénera danej sezóny.