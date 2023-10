Messi získal ôsmu Zlatú loptu, v ženskej kategórii vyhrala stredopoliarka FC Barcelona Bonmatíová (video+foto)

Prestížne ocenenie

31.10.2023 (SITA.sk) - Lionel Messi získal v pondelok rekordnýprestížne individuálne ocenenie Zlatá lopta pre najlepšieho svetového futbalistu po tom, čo naplnil svoju životnú ambíciu, keď koncom vlaňajška priviedol Argentínu k titulu svetového šampióna na „mundiale“ v Katare.Druhý skončil Nór Erling Haaland Manchestru City a tretí Francúz Kylian Mbappé Paríža Saint-Germain . Messi získal predtým Zlatú loptu v rokoch 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 a 2021. Messi na slávnosti v Paríži poďakoval trénerovi argentínskej reprezentácie Lionelovi Scalonimu, spoluhráčom z národného mužstva i realizačnému tímu za to, že vďaka nim mohol získať zlato na majstrovstvách sveta.„Dnešný večer si užívam. Táto radosť ma nikdy neopustí a dúfam, že si ju budem môcť užívať ešte mnoho rokov. Trofej pre majstrov sveta bol titul, ktorý nám chýbal. Chcel by som sa poďakovať všetkým, ktorí pomohli vytvoriť z argentínskeho tímu mužstvo majstrov sveta,“ vyhlásil 36-ročný Messi, ktorý na klubovej úrovni pôsobí v Interi Miami zo zámorskej Major League Soccer Zlatú loptu v ženskej kategórii získala španielska stredopoliarka FC Barcelona Aitana Bonmatíová. Dvadsaťpäťročná hráčka patrila medzi kľúčové postavy španielskeho národného družstva na ceste za titulom majsteriek sveta na tohtoročnom šampionáte v Austrálii a na Novom Zélande.„Toto je pre mňa sen. Mám po svojom boku skutočne dobré hráčky. Dúfam, že ešte zažijeme veľa úspechov,“ povedala rodáčka z Katalánska.V ďalších oceneniach zvolili Angličana Judea Bellinghama Realu Madrid za najlepšieho futbalistu do 21 rokov, zatiaľ čo Haaland získal cenu Gerda Müllera pre najlepšieho útočníka tohto roka. Cenu Leva Jašina pre najlepšieho brankára dostal Messiho spoluhráč z národného tímu „albicelestes“ Emiliano Martínez z anglickej Aston Villy Okrem ocenenia sa však Martínez počas galavečera dočkal aj piskotu zo strany prítomných fanúšikov za neslušné gestá a oslavy po finálovom zápase MS v Katare. Socratesovu cenu pomenovanú po zosnulom brazílskom stredopoliarovi Socratesovi, ktorú každoročne udeľujú za prínos v oblasti humanitárnej práce, získal brazílsky Vinícius Júnior Krídelník Realu Madrid ju dostal za založenie nadácie pre znevýhodnené deti. Vinícius Júnior, ktorý sa často stáva terčom rasistického správania v španielskej La Lige , sa zároveň zaviazal pokračovať v boji proti rasizmu.