Messiho zdravotný stav sa zlepšil, ale jeho štart je otázny aj v ďalšom prípravnom zápase Interu Miami na svetovom turné

Turné Interu Miami sa končí v stredu

Cíti sa už lepšie

6.2.2024 (SITA.sk) - Argentínsky futbalista Lionel Messi z amerického klubu Inter Miami na tlačovej konferencii v japonskom meste Tokio oznámil, že sa cíti lepšie ako počas víkendu v Hongkongu, kde z dôvodu zranenia slabín nenastúpil proti výberu tamojšej ligy. Jeho absencia v zápase sa stala terčom kritiky fanúšikov a sponzorov.„Bola to jednoducho smola, že sa môj zdravotný stav zhoršil. Vždy, keď je to možné, chcem hrať. Zvlášť v takýchto prípadoch, keď za zápasmi cestujeme veľa kilometrov za ľuďmi, ktorí sú nadšení, že nás môžu vidieť hrať,“ povedal rodák z Rosária.Štyridsať tisíc fanúšikov v Hongkongu nevidelo v akcii ani Messiho klubového spoluhráča Luisa Suáreza . Ázijské turné Interu Miami sa končí v stredu v japonskom Tokiu, kde americký klub nastúpi proti tímu Vissel Kobe „Pravda je, že sa cítim lepšie ako pred pár dňami v Hongkongu, ale uvidím ako to pôjde na tréningu a podľa toho sa zariadim. Bohužiaľ, vo futbale sa stávajú aj také veci ako sú zranenia,“ vysvetlil majster sveta z roku 2022 s Argentínou.Globálne turné Interu Miami je zatiaľ sklamaním. V piatich doterajších dueloch v El Salvádore, americkom Dallase, Saudskej Arábii a Hongkongu vyhral tím z Floridy iba raz. Duel proti Vissel Kobe sa odohrá na štadióne v Tokiu, ktorý bol za 1,4 miliardy dolárov postavený pre potreby olympijských hier v roku 2020.