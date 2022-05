Mestá a obce dostanú páku na schátrané stavby, budú môcť zvýšiť dane

5.5.2022 (Webnoviny.sk) - Mestá a obce budú môcť vyrubiť vyššiu daň zo schátraných stavieb. Ide o stavby, ktoré sú neudržiavané, nezodpovedajú základným požiadavkám na stavby alebo sú stavbami závadnými, ohrozujúcimi život alebo zdravie osôb. Vyplýva to z novely zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku, ktorú vo štvrtok schválil parlament.V súčasnosti obce podľa poslancov nemajú priame finančné páky, prostredníctvom ktorých by mohli vplývať na vlastníkov stavieb, ktoré sú dlhodobo neudržiavané a často sa nachádzajú až v dezolátnom stave. Najúčinnejší prostriedok, ktorý môže vlastníkov schátraných stavieb motivovať zabezpečiť ich riadnu údržbu, je podľa koaličných poslancov ekonomický nástroj v podobe povinnosti platiť vyššiu daň zo stavieb.Novela zákona upravuje násobok ročnej sadzby dane až do jej 10-násobku, ktorý budú môcť určiť mestá a obce vo všeobecne záväznom nariadení a ktorý ovplyvní výpočet výšky dane zo schátraných stavieb. Zvýšenú daň zo schátraných stavieb bude možné vyrubiť až v prípade, že vlastníka stavby na zámer uplatniť na jeho nehnuteľnosť násobok sadzby dane mesto alebo obec najmenej dvakrát upozorní.