Mestá a obce sa dočkajú finančnej pomoci, Ficova vláda im odklepla desiatky miliónov eur

23.10.2024 (SITA.sk) - Vláda poskytne finančnú pomoc pre mestá a obce vo výške 50 miliónov eur. Vyšším územným celkom vláda pomôže formou odpustenia časti nesplatenej istiny poskytnutých návratných výpomocí v sume 20 miliónov eur. Vláda o tom rozhodla na stredajšom rokovaní.Reaguje tak na výpadok príjmov z dane z príjmov fyzických osôb v roku 2024. Predstavitelia miestnej a regionálnej samosprávy na tento výpadok opakovane upozorňovali. S týmito peniazmi samosprávy počítali vo svojich rozpočtoch a žiadali preto o finančnú kompenzáciu.Ako sa píše v predloženom materiáli, vláda chápe požiadavky samospráv. Upozornila však na to, že možnosti pomoci sú limitované, keďže stav verejných financií je nepriaznivý. Napriek tomu však vláda schválila jednorazovú pomoc v tomto roku formou dotácie z kapitoly Všeobecná pokladničná správa pre mestá a obce v sume 50 miliónov eur.„V rámci prebiehajúcich rokovaní s predstaviteľmi samospráv bolo ďalej dohodnuté, že podiel na dani z príjmov fyzických osôb bude v zostávajúcich mesiacoch roka 2024 poukazovaný v skoršom termíne, a to k siedmemu dňu v mesiaci, namiesto obvyklého termínu k 20. dňu v mesiaci. Účelom je pomôcť samospráve pri úhrade výdavkov spojených so začiatkom mesiaca,“ píše sa v materiáli z dielne rezortu financií.