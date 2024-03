Mestá a obce vypnú počas večera na hodinu osvetlenie, do kampane Hodina Zeme sa zapojí aj kancelária Národnej rady

Osveta o udržateľnom konaní

Prítmie na Bratislavskom hrade

23.3.2024 (SITA.sk) - Mnohé mestá a obce sa aj tento rok zapoja do medzinárodnej kampane Hodina Zeme 2024.Dôsledky klimatických zmien a potrebu udržateľného nakladania s prírodnými zdrojmi v samospráve si v sobotu pripomenú symbolickým vypnutím osvetlenia na verejnom alebo neverejnom objekte v čase od 20:30 do 21:30.„V tomto čase zhasnú osvetlenia na významných verejných objektoch či reklamných pútačoch vo svojich samosprávach, čím dajú najavo, že si uvedomujú dôsledky klimatických zmien, vyčerpateľnosť prírodných zdrojov, limity našej Zeme a potrebu udržateľného konania a správania v samospráve, ale aj u jednotlivcov,“ uviedol predseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Ako ďalej dodal, samosprávy vytvárajú nielen prostredie na zvyšovanie osvety o potrebe zmeny správania svojich obyvateľov smerom k udržateľnému nakladaniu s verejnými a prírodnými zdrojmi, ale aj sami mobilizujú k takémuto konaniu.Poukázal na to, že zmeny nie sú možné zo dňa na deň, ani z roka na rok. Realizujú sa postupne, napríklad rekonštruovaním a vykurovaním verejných budov, obhospodarovaním verejných priestranstiev, miestnymi iniciatívami pre obyvateľov a tiež procesmi na úradoch.Do projektu Hodina Zeme sa tento rok zapoja napríklad mestá Bánovce nad Bebravou, Bardejov, Myjava, Nové Zámky, Piešťany, Prešov, Púchov, Senica, Partizánske a ďalšie samosprávy.Do iniciatívy Hodina Zeme sa zapojí aj Kancelária Národnej rady SR, a preto od 20:30 do 21:30bude vypnuté štandardné osvetlenie paláca Bratislavského hradu.