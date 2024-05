Mestá a obce vytvárajú priestor a podmienky pre prácu a vážia si prácu svojich zamestnancov, tvrdí predseda ZMOS

Sviatok práce

Vstup do EÚ

1.5.2024 (SITA.sk) - Mestá a obce vytvárajú priestor a podmienky pre prácu a vážia si prácu svojich zamestnancov. Uviedlo to Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) pri príležitosti Sviatku práce. Ako združenie uviedlo, pre samosprávy je tento deň významným.Na pozadí tohto sviatku je sviatok osláv lásky a začiatku úrodnosti. Mestá a obce tak organizujú s príchodom pekného počasia rôzne akcie, stretnutia, spoločenské a kultúrne aktivity.„V súvislosti so Sviatkom práce je potrebné zdôrazniť, že je to sviatok tých, ktorí si prácu vážia, ctia a sú hrdí na jej výsledky. Mestá a obce vytvárajú priestor a snažia sa, aby na ich území mohli pôsobiť firmy a spoločnosti, ktoré dávajú prácu pre obyvateľov miest a obci, ktorí vďaka tomu vytvárajú v oblasti výroby a služieb hodnoty prinášajúce vyššiu kvalita života,“ uviedol predseda ZMOS Jozef Božik a dodal, že samospráva je významným zamestnávateľom v sektore verejnej správy.ZMOS si v stredu pripomenul aj 20. výročie vstupu SR do EÚ . Ako združenie pripomenulo, mestá a obce sú aktívnymi aktérmi európskych politík.„Takmer 70 percent európskej legislatívy vykonávajú mestá a obce a implementujú ich do všeobecne záväzných nariadení. Európske fondy sú významným zdrojom financovania regionálneho rozvoja na Slovensku, čo vytvára veľmi silnú interakciu miest a obcí k EÚ,“ uviedlo združenie s tým, že na druhej strane nechcú len prijímať, ale sa aj podieľať na formovaní a nastavovaní európskych verejných politík.„Tu vidíme deficit, ktorý potrebujeme dobehnúť, aby nás skôr nedobehla európska skepsa,“ uzavrelo združenie.