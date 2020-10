Mestá a stavbári žiadajú novú výzvu na obnovu verejných budov, pomohlo by to čerpaniu eurofondov

Investičné projekty majú pripravené

Udržateľnosť a zelená budúcnosť

Kľúčová úloha v riešení klimatickej zmeny

22.10.2020 (Webnoviny.sk) - Mestá a stavbári volajú po vyhlásení novej výzvy na obnovu verejných budov. Zrýchlilo by to podľa nich dočerpanie nevyužitých eurofondov v končiacom programovom období.Ako informoval Richard Paksi , analytik platformy Budovy pre budúcnosť , samosprávy a štátne orgány majú pripravené investičné projekty na obnovu verejných budov v hodnote 115 miliónov eur. Tie podľa neho napriek veľkému záujmu neboli v posledných výzvach podporené, hoci je ich možné realizovať."Do ekonomiky v jednotlivých regiónoch tak môže počas nasledujúcich 12 mesiacov pritiecť viac ako 100 miliónov eur, ktoré podporia živnostníkov a malé a stredné podniky v stavebníctve, ktoré budú ekonomickou krízou zasiahnuté viac ako iné odvetvia," dodáva Richard Paksi.Podľa spoločnej platformy Budovy pre budúcnosť a Únie miest Slovenska v posledných dvoch výzvach Operačného programu Kvalita životného prostredia (OP KŽP) si samosprávy a štátne orgány žiadali o príspevky na obnovu verejných budov vo výške, ktoré o 100 miliónov eur presiahli alokáciu výziev. Pri zarátaní spolufinancovania to je 115 miliónov eur investičných projektov, ktoré sú pripravené na okamžitú realizáciu.Záujem o príspevok na zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov v OP KŽP bol v posledných výzvach natoľko veľký, že žiadosti o príspevok samospráv presiahli alokáciu poslednej výzvy o 39 percent (o 60 824 609 eur) a žiadosti subjektov ústrednej správy a verejnoprávne ustanovizne o 65 percent (o 39 421 851 eur). V prípade samospráv išlo o 147 neuspokojených projektov.Pri zarátaní ďalšieho spolufinancovania (15 percent) je podľa Paksiho realistické odhadovať investičnú potrebu pre samosprávy vo výške približne 71 miliónov eur a pre subjekty ústrednej správy približne vo výške 45 miliónov eur.Iniciatívu platformy Budovy pre budúcnosť podporuje aj Únia miest Slovenska (ÚMS). Verí, že vláda vypočuje ich apel a odporúčania tak, aby bolo možné finančné prostriedky z EÚ efektívne dočerpať a investovať ich do udržateľnosti a zelenej budúcnosti.Obnova budov a ich energetická efektívnosť podľa únie zohráva kľúčovú úlohu v rámci riešenia agendy klimatickej zmeny a klimatickej krízy v mestách.Podľa Richarda Rybníčka , prezidenta ÚMS, len zdravé, inovatívne a energeticky úsporné budovy dokážu pomôcť plniť ciele Slovenska v transformácii na uhlíkovo neutrálnu ekonomiku a budú schopné zabezpečiť zelenšiu budúcnosť pre obyvateľov.Sektor stavebníctva potrebuje podľa oboch organizácií rýchlu a efektívnu podporu z dôvodu prepadu produkcie a nemôže si dovoliť čakať na prvé výzvy v novom programovom období, ktoré je možné očakávať až v roku 2022.„Slovenská ekonomika, a konkrétne sektor stavebníctva, potrebuje pocítiť verejný stimul oveľa skôr. Realokovanie prostriedkov v súčasnom programovom období by tým pádom výrazne dopomohlo preklenúť toto obdobie a zároveň by dopomohlo k efektívnemu dočerpaniu súčasného programového obdobia,“ zdôraznil Richard Paksi.