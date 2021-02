Mestá nevedia zaručiť, že od budúceho víkendu budú vedieť zabezpečiť testovanie ľudí na COVID-19

aktualizované 3. februára 19:02



Mestá vítajú COVID automat

MOM-ky otvárajú väčšinou súkromníci

3.2.2021 (Webnoviny.sk) -Členské mestá Únie miest Slovenska (ÚMS) upozorňujú, že nevedia zaručiť, že od budúceho víkendu budú vedieť zabezpečiť testovanie obyvateľstva. ÚMS to konštatuje v súvislosti s rozhodnutím o čiastočnom otváraní škôl, ktoré dnes oznámili členovia vlády.Únia zároveň vyzýva ministra zdravotníctva Mareka Krajčího OĽaNO ), aby urýchlene, najneskôr do piatka (5. februára, pozn. SITA) večera zabezpečil podpis rozhodnutí o zriadení súkromných mobilných odborových miest (MOM) pre zrýchlenie procesu testovania a zároveň dal vypísať novú výzvu pre zriadenie MOM, ktoré by mohli pomôcť predovšetkým menším mestám, v ktorých ich je nedostatok.„Veríme, že dnes večer, alebo zajtra (štvrtok 4. februára, pozn. SITA) ráno, budeme mať k dispozícii jasný manuál o otváraní škôl a škôlok,“ uvádza ÚMS.Mestá zároveň podľa stanoviska vítajú, že v rámci otvárania škôl je uplatnený takzvaný COVID automat , čo v praxi znamená, že je na rozhodnutí mesta a samosprávy, v spolupráci s krízovým štábom mesta a Regionálnym úradom verejného zdravotníctva SR, či sa školy vzhľadom na aktuálnu epidemickú situáciu rozhodnú otvoriť, alebo nie.Podľa ministra zdravotníctva Mareka Krajčího (OĽaNO) otvárajú MOM väčšinou súkromníci. „Mohli sa prihlásiť aj samosprávy, ale väčšina z nich to sú súkromníci, ktorí zabezpečili všetko to, čo potrebujú mať, aby sa mohli stať poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti,“ reagoval dnes na brífingu.Najneskôr budúci týždeň by podľa únie mal Krajčí všetkým mestám a obciam poskytnúť informáciu o tom, v akom percente je na Slovensku zastúpený nový britský kmeň koronavírusu . „Vítame, že zároveň bola splnená požiadavka ÚMS, aby boli učitelia, pedagogickí a nepedagogickí pracovníci prioritne zaočkovaní a aby bola takto zabezpečená ochrana ich zdravia a života,“ dodala únia.