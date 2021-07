Mestá okolo talianskeho Comského jazera zasiahli silné búrky, zosuvy pôdy uväznili desiatky ľudí (foto)

Extrémne počasie naberá na sile

Neobyčajné krupobitia

28.7.2021 (Webnoviny.sk) - Mestá okolo severotalianskeho Comského jazera v utorok po búrkach zasiahli zosuvy bahna a povodne. Talianski hasiči vykonali v oblasti viac ako 60 výjazdov. Zachránili napríklad staršiu ženu, ktorá uviazla v dome, či osobu so zdravotným postihnutím a opatrovateľa, ktorých izoloval zosuv pôdy. Mŕtvych ani zranených z oblasti nehlásia.Extrémne počasie najhoršie zasiahlo mesto Brienno na západnom brehu jazera, kde zosuv pôdy spôsobil únik plynu a 50 ľudí uviazlo doma. V meste Cernobbio hasiči evakuovali bytový dom ohrozený povodňou.Poľnohospodárske združenie Coldiretti varuje, že extrémne počasie je v ostatných rokoch čoraz intenzívnejšie. „V Taliansku čelíme následkom klimatickej zmeny s trendom tropikalizácie a násobením extrémnych udalostí,“ uviedlo vo vyhlásení poukazujúc na častejšie náhle a silné búrky, krátke a intenzívne dažde a rýchle zmeny zo slnečného počasia na búrky.Udalosti ako záplavy a zosuvy pôdy spôsobené klimatickou zmenou podľa Coldiretti spôsobili za posledné desaťročie na poľnohospodárskej výrobe, budovách a infraštruktúre škody v odhadovanej výške 14 miliárd eur.Búrky zasiahli Comské jazero deň po tom, čo diaľnicu pri Bologni zasiahli krúpy veľké ako tenisové loptičky a narušili dopravu. Krúpy poškodili takmer stovku áut.Krupobitie je v povodí rieky Pád v lete bežné, no podľa meteorológa Lucu Lombrosa, ktorý sa zhováral s denníkom il Resto di Carlino, pre silu a frekvenciu sú tieto tohtoročné javy „neobyčajné“. Coldiretti na základe svojej analýzy uvádza, že krupobitie sa toto leto objavuje jedenásťkrát za deň a tento rok zaznamenali už 386 prípadov.Pre porovnanie, pred zhruba šiestimi rokmi sa tento počet pohyboval len v niekoľkých desiatkach, v roku 2018 to už bolo 98 a v roku 2019 až 198. Krupobitie môže vyhladiť celé polia alebo sady zeleniny a ovocia. Coldiretti pripisuje „tejto šialenej klíme“ pokles úrody broskýň a marhúľ o 40 percent a nektáriniek o 50 percent.