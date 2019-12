Mestá sa môžu prihlasovať do akcie Európske hlavné mesto kultúry

Urbanova veža v Košiciach (vpravo), archívna foto. Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 17. decembra (TASR) – Ministerstvo kultúry (MK) SR v utorok na webe zverejnilo výzvu na podávanie prihlášok do akcie Európskej únie (EÚ) Európske hlavné mesto kultúry (EHMK) v SR na rok 2026. Výzva platí do konca októbra 2020 a slovenský víťaz bude známy najneskôr v decembri 2021.Výzva nadväzuje na vládou schválený materiál Návrh rámcového zabezpečenia účasti SR na akcii Európske hlavné mesto kultúry – SR 2026 z 11. decembra. "A" uviedol Peter Mäsiar z MK SR.Slovenské mestá sa môžu do súťaže zapojiť po druhý raz. V roku 2013 titul EHMK získali Košice. V EÚ podľa Mäsiara predstavuje EHMK vlajkovú kultúrnu iniciatívu, ktorá je u európskej verejnosti veľmi obľúbená. Je jednou z najdlhšie sa konajúcich aktivít EÚ.V celom procese výberu má podľa rezortu kultúry ťažiskové postavenie skupina nezávislých odborníkov zložená z desiatich európskych odborníkov a dvoch slovenských expertov. Držiteľ titulu EHMK 2026 pri splnení všetkých podmienok získa aj peňažnú cenu Meliny Mercouriovej vo výške 1,5 milióna eur, ktorú Európska komisia udelí zo zdrojov programu Kreatívna Európa najneskôr do konca marca 2026.Od svojho vzniku v roku 1985 pomáha akcia EHMK upevňovať povedomie o úlohe kultúry v živote miest a chráni a propaguje rôznosť kultúr v Európe. Titul sa každoročne udeľuje jednému mestu z pôvodnej členskej krajiny a jednému z novej členskej krajiny EÚ, po 2020 budú v niektorých rokoch za EHMK vyhlásené až tri európske sídla. V roku 2026 bude okrem jedného slovenského mesta vyhlásené za EHMK aj jedno z fínskych sídiel.Bližšie informácie môžu slovenské mestá získať na informačnom dni, ktorý MK usporiada 17. januára 2020.