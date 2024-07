Mestečko Tullamore vás zavedie do tajov írskej whisky, tradičnej kávy a predstaví miestnu prívetivosť

29.7.2024 (SITA.sk) -V znaku mestečka s umelo vytvoreným riečnym kanálom, ktorý sa v minulosti prekvapivo používal na splavovanie sudov whisky do Dublinu, nájdete vtáka Fénixa. Spojenie s mýtickým tvorom, ktorý povstal z popola, sa datuje do roku 1785. Prvé letecké nešťastie v histórii ľudstva sa stalo v meste Tullamore. Písal sa rok 1785, traja priekopníci letectva plánovali vzlietnuť v papierovom teplovzdušnom balóne. Pokus o prekonanie zemskej gravitácie však nedopadol dobre. Balón sa vznietil krátko po štarte a spadol na domy v centre mesta. Vznikol veľký požiar, ktorý takmer pohltil celé mesto. Z popola však povstal, podobne ako vták Fénix, ktorý je dnes jedným zo symbolov Tullamore.Hlavnou tepnou mesta je hlavná ulica Columcille Street, ktorá rozdeľuje mesto na dve polovice. Na ulici nájdete rôzne obchody, obchody, reštaurácie, kaviarne, ale aj niekoľko tradičných írskych krčiem, ktorých je v Tullamore celkovo sedemnásť. "V našom meste bývalo viac ako tridsať tradičných krčiem. Pandémia covidu a opatrenia však otriasli počtom týchto miest. Teraz je ich menej," hovorí jeden z operátorov, Eugene Kelly. "Krčmy jednoducho nie sú miestom na pitie alkoholu. Je to hlavne priestor na stretnutie. Myslím si, že je to dnes dôležité. Ľudia sa potrebujú stretávať a zdieľať pocity," dodáva Kelly, veľký fanúšik Liverpool FC, ktorý vlastní jeden z najstarších miestnych podnikov, Kellys Pub, ktorý sa nachádza na brehu kanála už viac ako stoštyridsať rokov.Samozrejme, najznámejšou miestnou budovou je komplex liehovaru Tullamore D.E.W., ktorý sa nachádza na okraji mesta, hovorí o celkovom dianí v meste. Slávny liehovar založil v roku 1829 Daniel E. Williams. Novovybudované návštevnícke centrum láka návštevníkov z celého sveta. Počas takmer dvojhodinovej prehliadky vás miestni obyvatelia prevedú celou históriou nápoja, nahliadnu do tajov výroby, ochutnajú tradičnú írsku kávu, prejdú sa neuveriteľne veľkým skladom so sudmi, v ktorých whisky odpočíva a dozrieva, navštívia tajný Snug Bar, ochutnajú nápoj priamo zo suda a nakoniec ochutnajú kompletný sortiment slávneho liehovaru. Obyvatelia Tullamore sú právom hrdí na miestnu majestátnu budovu liehovaru. Tullamore D.E.W. dáva prácu dôležitej časti mesta a preslávil ho na všetkých kontinentoch. Miestna whisky je takzvaná trojitá zmes. Skladá sa teda z troch druhov obilia (sladový jačmeň, nesladový jačmeň a pšenica).Írska káva patrí medzi miestne špeciality. Jeho tradícia a pôvod siahajú až do roku 1943 a prístavného mesta Foynes. Podľa dostupných informácií bol nápoj vytvorený viac-menej náhodou. V miestnej kaviarni personál privítal cestujúcich leteckej spoločnosti Pan Am, ktorí museli zostať v Írsku o niečo dlhšie, ako sa plánovalo kvôli zlému počasiu. Keďže majiteľ kaviarne chcel svojich hostí niečím povzbudiť, nalial im do kávy tradičnú írsku whisky. Zrodil sa nový fenomén. V Tullamore venujú svojej príprave veľkú starostlivosť. Preto vám naservírujú panáka "Tullamore", klasickej filtrovanej kávy, trstinového cukru a miestnej tridsaťpercentnej smotany na povrchu ako čiapku. Nápoj nesmiete miešať za žiadnu cenu. Káva sa pije cez povrch krému, ktorý funguje ako pomyselný filter.Pre človeka, ktorý je na ostrove prvýkrát, to bude určite prekvapenie Ak budete sedieť sami v kaviarni alebo v niektorej z miestnych krčiem, nezostanete dlho sami. Íri sú veľmi komunikatívni a je bežné, že sa pri vašom stole zrazu objaví niekoľko miestnych obyvateľov a s úprimným záujmom sa vás začne pýtať, odkiaľ ste a čo robíte v malom mestečku uprostred Írska.Ďalším tradičným symbolom mesta a celého Írska sú vlkodavy. Patria medzi najvyššie plemená psov na svete. Ich pôvodná úloha v spoločnosti je zrejmá z ich druhového mena. Ich úlohou bolo chrániť obyvateľov a ovce pred vlkmi. V Írsku to bolo ľahké. Kvôli vyhynutiu vlkov už o plemeno nebol záujem a svojho času to bola dokonca vzácna komodita v oblasti dopytu po psoch. V roku 1860 však kapitán George Graham presadzoval obnovenie chovu tohto ušľachtilého plemena.Informačný servis