Mesto Auckland čaká najprísnejší lockdown, Nový Zéland bojuje s ohniskom nákazy z Austrálie

13.9.2021 (Webnoviny.sk) - Najväčšie novozélandské mesto Auckland zostane v režime najprísnejšieho lockdownu do 21. septembra. Oznámila to v pondelok premiérka Jacinda Ardernová po tom, čo vláda informovala o 33 nových prípadoch nákazy koronavírusom. Opatrenie má podľa premiérky zastaviť šírenie vysoko infekčného delta variantu koronavírusu.„Nechceme riskovať obete, ktoré všetci priniesli, a všetku tvrdú prácu, ktorú ste vynaložili, príliš rýchlym prechodom k tretiemu stupňu pohotovosti,“ povedala Ardernová, pričom odkázala na najvyšší štvrtý stupeň pandemickej pohotovosti, ktorý platí v Aucklande.Zvyšok Nového Zélandu podľa premiérky do budúceho týždňa zostane v druhom stupni pohotovosti.Krajina od minulého mesiaca bojuje s ohniskom nákazy, ktoré prišlo z Austrálie. Do pondelka sa počet infekcií zvýšil na 955. Hospitalizovaných je 21 pacientov, z toho štyria na jednotke intenzívnej starostlivosti.