Mesto Bardejov zakázalo návštevy v sociálnych zariadeniach a opatrenia neobišli ani dve školy

25.9.2020 (Webnoviny.sk) - Mesto Bardejov prijalo na zasadnutí mestského krízového štábu v súvislosti s druhou vlnou ochorenia COVID-19 viacero opatrení. Ako informoval hovorca mesta Bardejov Štefan Hij, krízový štáb vzhľadom na zvýšený výskyt ochorenia v okrese Bardejov a na základe odporúčani epidemiológa Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) Bardejov odporučil vydať zákaz návštev v sociálnych zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Bardejov.Od štvrtkového večera sú návštevy zakázané v Zariadení opatrovateľskej služby na Wolkerovej ulici a v zariadeniach pre seniorov na Wolkerovej a Toplianskej ulici. Od piatka 25. septembra platí zákaz aj pre komunitné centrum na ulici Poštárka a senior centrum s denným stacionárom na Toplianskej ulici.Mestský krízový štáb zároveň odporučil mestu od 28. septembra do 29. októbra poskytnúť veľkoobjemové kontajnery pre uloženie objemových odpadov pre občanov mesta podľa vypracovaného harmonogramu a pripraviť organizáciu 15. mestského zastupiteľstva v Bardejove 1. októbra za prísnych epidemiologických a hygienických opatrení.„Mestský krízový štáb, ako aj vedenie samosprávy žiada všetkých, ktorých sa to týka o zodpovedný prístup k dodržiavaniu opatrení, zároveň vyzýva na striktné dodržiavanie odporúčaní a opatrení Ústredného krízového štábu a RÚVZ,“ dodal Hij.Od piatka 25. septembra prešla po pozitívnom teste pedagogického zamestnanca školy na dištančnú formu vyučovania Spojená škola Juraja Henischa v Bardejove.Od piatku je prerušený výchovno-vzdelávací proces aj na Cirkevnej základnej škole s materskou školou sv. Faustíny v lokalite Dlhá Lúka, kde sa takisto vyučuje dištančnou formou do 2. októbra.Od začiatku prepuknutia epidémie koronavírusu evidujú v okrese Bardejov 62 pozitívnych prípadov na ochorenie COVID-19. Naposledy za štvrtok 24. septembra pribudlo päť nových prípadov nákazy, v stredu ich bolo 15. Z choroby sa doteraz vyliečilo 34 ľudí.