Mesto Bratislava súťaží práce na obnovu stožiarov verejného osvetlenia

Bratislava 6. septembra (TASR) – Hlavné mesto vyhlásilo súťaž na stavebné práce potrebné na obnovu stožiarov verejného osvetlenia v Bratislave. Tender za predpokladaného 1,3 milióna eur s DPH na dva roky rieši aj zrezané stožiare, ako aj práce potrebné na výmenu stožiarov v havarijnom stave na území mesta. Vyplýva to z oznámenia zverejneného vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).Predmetom zákazky sú stavebné práce na osadení nových stožiarov verejného osvetlenia na určených miestach.píše sa v oznámení.Stožiare zrezané, v havarijnom stave a po životnosti predstavujú podľa bratislavského magistrátu nebezpečenstvo ujmy na zdraví a majetku občanov. Stavebné práce zahŕňajú osadenie nových stožiarov, montáž elektrovýzbroje, svietidiel, ako i napojenie na sieť elektrickej energie.spresnilo mesto. Záujemcovia môžu predkladať ponuky do 20. septembra do 11.30 h, otvárať sa budú v ten istý deň o 13.30 h.Hlavné mesto je vlastníkom sústavy verejného osvetlenia so 47.664 svetelnými bodmi.