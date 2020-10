Mesto Galanta ešte nemá nájomné byty, ale mohla by ich postaviť stavebná firma

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

1.10.2020 (Webnoviny.sk) - Mesto Galanta hľadá vo verejnom obstarávaní stavebnú firmu, ktorá postaví 72 nájomných bytov. Predpokladaná hodnota zákazky bola vyčíslená na 5,6 milióna eur.Ide o opakované verejné obstarávanie, pretože do pôvodného z januára tohto roku sa prihlásili len dvaja uchádzači, ich cenové ponuky boli vyššie ako predpokladaná cena. Galanta vtedy obstarávanie zrušila s vysvetlením, že ponuky presiahli jej finančné možnosti.Mesto Galanta chce na pozemku vo svojom vlastníctve postaviť šesť trojpodlažných domov, v každom z nich bude dvanásť väčšinou jedno- a dvojizbových bytov. Radnica od záujemcov o zákazku vyžaduje, aby stavbu aj prefinancovali. Mesto byty po dokončení odkúpi do svojho vlastníctva, pričom ráta s použitím peňazí z Fondu rozvoja bývania a z ministerstva dopravy a výstavby.Galanta nemá momentálne žiadne nájomné byty, napriek tomu, že je o bývanie v meste veľký záujem. Ten do značnej miery súvisí aj s nízkou mierou nezamestnanosti v regióne.