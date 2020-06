Mesto Košice plánuje predĺžiť platnosť parkovacích kariet niektorým rezidentom

Za parkovanie sa neplatilo

Úľavy aj pre taxislužby

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

16.6.2020 (Webnoviny.sk) - Mesto Košice plánuje predĺžiť platnosť parkovacích kariet rezidentom, ktorí mohli mať počas mimoriadnej situácie problém s parkovaním vo svojej lokalite.Primátor mesta Jaroslav Polaček v rámci kompenzácií pre túto skupinu obyvateľov predloží na júnové mestské zastupiteľstvo návrh na zmenu všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o dočasnom parkovaní motorových vozidiel. Informoval o tom hovorca Košíc Vladimír Fabian "Držiteľ parkovacej karty má nárok na vydanie novej bezplatnej parkovacej karty rovnakej kategórie na lehotu, ktorej dĺžka je zhodná s počtom dní, počas ktorých trvala platnosť predchádzajúcej parkovacej karty v období od 1. apríla do 31. mája, ak držiteľ parkovacej karty bude spĺňať podmienky na jej vydanie podľa tohto nariadenia. Prvý deň platnosti novej parkovacej karty nadväzuje na posledný deň platnosti predchádzajúcej karty," uviedol primátor.V metropole východu sa v rámci opatrení na zamedzenie šírenia koronavírusu neplatilo medzi 1. aprílom až 31. májom za parkovanie. V súlade so zákonom o civilnej ochrane a vládou vyhlásenej mimoriadnej situácii to na návrh primátora koncom marca schválilo zastupiteľstvo.Cieľom bolo obmedziť počty ľudí v električkách a autobusoch a uprednostniť osobnú dopravu na úkor MHD.Ďalším dôvodom bolo zjednodušiť prístup do centra mesta pre tých, ktorí nezištne pomáhali nielen seniorom, ale aj ďalším ľuďom z ohrozených skupín obyvateľstva.Mesto pripravilo úľavy aj pre taxislužby s vyhradenými parkovacími miestami nachádzajúcimi sa v centrálnej mestskej zóne, ktoré v rámci opatrení pre zamedzenie šírenia koronavírusu nemohli 51 dní poskytovať svoje služby.Prevádzkovatelia taxislužieb musia platiť daň za užívanie verejného priestranstva, keďže majú v centrálnej mestskej zóne vyhradených 44 parkovacích miest. Na rokovaní Finančného krízového štábu mesta Košice sa rozhodlo, že od 16. marca do 5. mája im táto daň bude odpustená. Rozpočet mesta vyjde toto opatrenie na osemtisíc eur.