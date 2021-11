Mesto Košice sa dohodlo na pokračovaní spolupráce s Kositom, meniť sa nebudú ani ceny

Rovnaké finančné podmienky

Zvýšia dodávky tepla

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

30.11.2021 (Webnoviny.sk) - Mesto Košice a spoločnosť Kosit sa dohodli na pokračovaní vzájomnej spolupráce za rovnakých finančných podmienok ako doteraz. V utorok 30. novembra vstúpil do platnosti dodatok zmluvy na zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu v meste Košice. Informoval o tom Magistrát mesta Košice.Obe strany sa v ňom dohodli na možnosti predĺžiť zmluvu platnú od roku 2001 do momentu ukončenia verejného obstarávania, ktoré plánuje mesto Košice vyhlásiť v budúcom roku. Aj v roku 2022 budú platiť v súčasnosti platné podmienky zmluvy a nebudú sa zvyšovať ani poplatky za odpad, ktoré sa naposledy upravovali v roku 2010.„Dohodli sme sa, že aj najbližšie mesiace bude Kosit aj napriek nárastu cien svojich vstupov pokračovať v práci pre mesto Košice za rovnakých finančných podmienok ako doteraz. Táto dohoda nám dáva priestor nastaviť koncepčne systém odpadového hospodárstva bez toho, aby sme tak robili pod tlakom a mohli sa teraz sústrediť na boj s pandémiou. Správnosť nášho postupu potvrdili aj nezávislé odborné analýzy,“ hovorí riaditeľ Magistrátu mesta Košice Marcel Čop. Pre generálneho riaditeľa Kositu Mariána Christenka je nová Koncepcia odpadového hospodárstva, ktorú im predstavilo mesto Košice ako víziu pre ďalšie obdobie, výzvou.„Posledné dva roky priniesli v legislatíve týkajúcej sa odpadového hospodárstva dlho očakávane zmeny, ktoré zrejme zásadným spôsobom zmenia podobu tohto odvetvia. Doba skládok sa pomaly končí. Na potrebné zmeny poukazujú aj najnovšie trendy. Stojí pred nami nahradenie klasických zberných nádob modernými polopodzemnými kontajnermi, zavedenie zberu kuchynského odpadu, rozšírenie kapacity mestskej kompostárne, vybudovanie nových zberných dvorov a využívanie smart technológií," uviedol Christenko.Okrem odvozu a likvidácie odpadu pre mesto Košice má spolupráca oboch partnerov aj iný rozmer, ktorý v čase energetickej krízy získava na význame. Kosit dlhodobo dodáva prostredníctvom Teplárne Košice (TEKO) do domácností v meste teplo vyrobené z obnoviteľných zdrojov, ktoré vzniká energetickým využitím odpadu.Jeho ročná produkcia v objeme 36 000 megawatthodín postačí na vykurovanie pre zhruba 2 400 bytov. Obe spoločnosti uzavreli memorandum, na základe ktorého budú v priebehu niekoľkých rokov navýšené dodávky tepla na viac ako trojnásobok súčasného objemu, a to až na 130 000 megavatthodín ročne.„V zmysle zmluvy s TEKO dodávame teplo do centrálneho zásobovania teplom za tretinovú cenu. Po navýšení cien plynu v druhej polovici tohto roka je teplo vyrobené z odpadu dokonca o polovicu lacnejšie, ako je trhová cena zemného plynu. Našou ambíciou je zvýšením dodávok tepla pomôcť košickým domácnostiam zmierniť avizovaný nárast cien,“ doplnil Christenko.