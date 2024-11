Mesto Levoča chce v obnove národnej kultúrnej pamiatky Domu meštianskeho pokračovať aj v zime

Práce idú podľa plánu

Asistujú aj archeológovia

7.11.2024 (SITA.sk) - Práce na obnove národnej kultúrnej pamiatky Domu meštianskeho č. 47 v Levoči by mali pokračovať aj počas zimy. Do konca novembra tam plánuje zhotoviteľ osadiť drevené okná aj na severnej a západnej strane objektu, čím sa budova uzatvorí a rekonštrukcia bude pokračovať bez ohľadu na počasie.Informovala o tom samospráva po tohtotýždňovej prehliadke objektu spolu s poslancami mestského zastupiteľstva. Zatiaľ podľa nej práce napredujú, a to ako v exteriéri, tak aj interiéri. Umožňuje to aj priaznivé počasie.Obnovu budovy z 15. storočia v blízkosti Baziliky sv. Jakuba a historickej radnice za takmer 3,3 milióna eur vrátane DPH odštartovali v apríli a potrvajú do konca budúceho roka. Mestu sa na projekt podarilo získať necelé tri milióny eur z prostriedkov na obnovu verejných historických a pamiatkovo chránených budov.Po rekonštrukcii bude v dome sídliť Turistická informačná kancelária, verejné toalety, požičovňa bicyklov či úschovňa batožín. Vedenie mesta zároveň zvažuje presunúť sem aj Galériu mesta Levoča. Projekt prináša nielen obnovu historických prvkov, ale aj modernizáciu, ktorá zníži energetickú náročnosť budovy.Stavebné práce na budove idú zatiaľ podľa plánu. „Využitie priaznivého počasia umožnilo na východnej strane osadiť drevené okná a aplikovať tepelnoizolačný nástrek, ktorý prispeje k zníženiu energetickej náročnosti budovy. Reštaurátori dokončili fasádu na východnej strane a pokračujú v reštaurovaní kamenných šambrán na oknách severnej fasády,“ priblížila samospráva.Na východnej strane betónujú základ pod prah vstupných dverí, a okrem iného pripravujú sokel na hydroizoláciu. Pri výkopových prácach pre osadenie vodomernej šachty pri vstupe asistujú aj archeológovia, ktorí už dokončili archeologický výskum.Pracuje sa aj v suteréne i nadzemných podlažiach. Na prvom podľa mesta pokračuje odsoľovanie murív na zníženie vlhkosti.„Na 1. a 2. nadzemnom podlaží boli vysekané drážky pre elektrické rozvody, na druhom sa uskutočnila inštalácia ležatej kanalizácie a rozvodov vody, vrátane inštalácie geberitových konštrukcií v hygienických zariadeniach,“ konkretizovalo. Na povale zase pokračovali práce na rozvodoch kúrenia.