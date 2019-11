Mesto Nitra prišlo tento rok s novou koncepciou vianočného mestečka

Na snímke pohľad na Nitriansky hrad počas zimy 10. januára 2019 v Nitre. Foto: TASR - Henrich Mišovič Foto: TASR - Henrich Mišovič

Nitra 15. novembra (TASR) – Svätoplukovo námestie v Nitre už zdobí vianočný stromček. Kaukazskú jedľu vysokú približne 16 metrov darovala mestu rodina z Jelenca.Strom bude zdobiť vianočné mestečko, ktoré otvorí svoje brány v nedeľu 1. decembra. Až do pondelka 23. decembra bude obyvateľom i návštevníkom Nitry ponúkať kultúrny program, remeselné trhy i gastronomické špeciality. Vianočný tovar budú ponúkať 12 vybraných predajcov v mestských a štyria predajcovia vo vlastných stánkoch. „Našim zámerom bolo zabezpečiť zvýšenie kvality jedál predávaných na vianočných trhoch a zabezpečiť servírovanie jedál ekologickým spôsobom. Tešíme sa, že medzi komisiou vybranými prevádzkami sú aj špeciality, ktoré v nitrianskom vianočnom mestečku ešte neboli. Rovnako sa zvýšil aj celkový počet stánkov,“ uviedol viceprimátor Daniel Balko.Návštevníci budú môcť vo vianočnom mestečku ochutnať tradičné lokše, vianočnú kapustnicu, 'strásanku' či 'poplamúchy'. „,“ uviedla Ľudmila Synaková z mestského úradu.Tento rok mesto vyberalo predajcov jedál novým spôsobom. Výber sa neuskutočnil formou elektronickej aukcie ako počas uplynulých dvoch rokov. Predajcovia sa prihlasovali prostredníctvom elektronického formuláru a ich výber mala na starosti dočasná komisia. Hlavným kritériom bola kvalita a jedinečnosť vianočnej ponuky, pri ktorej sa bral ohľad na to, či gastronomické špeciality a nápoje majú súvislosť s Vianocami v našom regióne. Dôležité bolo aj to, či predajca používa ekologické spôsoby servírovania, balenia a ponúkania jedál a nápojov.Hovorca mesta Nitra Tomáš Holúbek pripomenul, že vianočné mestečko bude mať celkom novú koncepciu. „,“ vysvetlil Holúbek. Ako doplnil, vlani mesto získalo za prenájom 12 stánkov s občerstvením a nápojmi 72.871 eur. „Tento rok je táto suma na úrovni 91.434 eur,“ dodal.