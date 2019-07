Mesto Nové Zámky na súde uspelo v spore so zhotoviteľom fasády kina

Ilustračná snímka. Foto: TASR Štefan Puškáš Foto: TASR Štefan Puškáš

Nové Zámky 12. júla (TASR) – Mesto Nové Zámky uspelo v spore so spoločnosťou AVA-stav, s. r. o., na Okresnom súde v Nových Zámkoch o financovaní rekonštrukčných prác kina Mier. Dodávateľ prác žaloval mesto Nové Zámky o nevyplatenú tretinu ceny diela, ktorú mesto zadržalo ako zmluvnú pokutu pre omeškanie stavby.Zmluvu o diele o obnove fasády kina Mier uzavreli mesto Nové Zámky a spoločnosť AVA-stav, s. r. o., ako víťaz verejného obstarávania v auguste roku 2017. Cena diela bola určená na sumu 412.800 eur vrátane DPH. Zhotoviteľ sa zaviazal, že dielo zrealizuje do 84 kalendárnych dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska. Objednávateľ stavenisko odovzdal 15. augusta 2017, obnova mala byť ukončená 7. novembra 2017.V zmluve o diele bolo okrem iného dohodnuté, že v prípade omeškania zhotoviteľa je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 percenta zmluvnej ceny diela bez DPH za každý začatý sa deň omeškania.uviedol vedúci majetkovoprávneho odboru Mestského úradu v Nových Zámkoch Gabriel Závodský.Zo zápisu o odovzdaní a prevzatí diela súd zistil, že dátumom začatia preberacieho konania bol 20. december 2017 a že preberacie konanie bolo ukončené 16. februára 2018, keď bolo dielo odovzdané zhotoviteľom a prevzaté objednávateľom bez výhrad.uvádza sa v rozsudku súdu.Obchodný zákonník dáva súdu oprávnenie neprimerane vysokú pokutu znížiť.znie rozsudok súdu. Mesto teda zhotoviteľovi nezaplatí 128.260,08 eura, čo započítalo ako vzájomnú pohľadávku, ale doplatí zhotoviteľovi sumu 64.130,04 eura. Rozhodnutie súdu nie je právoplatné, do 15 dní je možnosť sa voči nemu odvolať.