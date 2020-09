Mesto Pezinok vyrúbalo v Zámockom parku takmer štyridsať stromov, boli vážnym ohrozením

Musia vysadiť 60 stromov

Stromolezecká technika

21.9.2020 (Webnoviny.sk) - Mesto Pezinok vyrúbalo 39 stromov v Zámockom parku, nahradiť ich má 60 nových. "Dňa 7. septembra sa začal plánovaný výrub 37 stromov v Zámockom parku a ďalších dvoch v jeho okolí, ktoré boli v zlom stave," uviedlo mesto na svojej webovej stránke a dodalo, že odborný posudok označil tieto dreviny za choré, so zhoršenou stabilitou a zvyškovou alebo nulovou vitalitou."Tieto faktory predstavovali vážne ohrozenie pre návštevníkov parku," doplnilo mesto. Výrub stál mesto viac ako 54-tisíc eur.Mesto je povinné vysadiť 60 nových stromov v Zámockom parku alebo na pozemkoch vo vlastníctve mesta, a to najneskôr do konca roka 2021.„Chceme stihnúť prvú várku túto jeseň a zvyšok na budúci rok. Budeme vysádzať stromy väčšieho vzrastu, tak, aby priniesli efekt, či už ide o tieň, alebo život vtákov,“ uviedol primátor mesta Igor Hianik.Výrub sa mal pôvodne ukončiť 30. septembra, firma, ktorá ho realizovala, to však stihla skôr.„Všetko sa robilo stromolezeckou technikou, keďže ťažkú techniku sem nebolo možné dostať. Je to preto, aby sa nezničili trávniky, ale hlavne nedá sa sem prísť s vysokými autami, lebo stromy rastú nad chodníkmi,“ uzavrell arborista Michal Zelenák.